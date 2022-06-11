Son Dakika: Tüketici kredilerinde BMSV oranı artırıldı
AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kararıyla tüketici kredilerindeki banka ve sigorta muameleleri vergisinin oranı yüzde 10'a çıkarıldı.
Tüketici kredilerinde Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi (BSMV) oranı yüzde 5’ten yüzde 10’a yükseltildi.
AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzalı karar Resmi Gazete’de yayımlandı.
Karar, kredi maliyetlerini faiz oranlarında değişiklik olmasa bile 1,3 puan artıracak.
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu da dün gece, tüketici kredilerinin vade sayısında düzenleme yapmıştı. Vade sınırı 50 bin ila 100 bin lira arasında değişen tutarlar için 24 ay, 100 bin liranın üzerindeki tutarlar için ise 12 ay olarak belirlenmişti.
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