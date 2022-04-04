Nisan ayı kira artış oranı belli oldu

04 Nisan 2022 Pazartesi, 10:30

Enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla nisan ayı kira artış oranları belli oldu. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), mart ayında yıllık enflasyonun yüzde 54,44'den yüzde 61,14'e yükseldiğini açıkladı. ENAG ise enflasyonu yüzde 142.63 olarak hesapladı.

Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) on iki aylık ortalaması baz alınarak belirlenen kira artış oranı ise nisan ayı için yüzde 29,88 oldu.

YÜZDE 29,88 ARTTI

TÜİK tarafından açıklanan verilere göre, TÜFE 2022 yılı mart ayında bir önceki aya göre yüzde 5,46, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 22,81, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 61,14 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 29,88 artış gerçekleşti.