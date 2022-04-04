Son dakika: ENAG, mart ayı enflasyon raporunu açıkladı!
Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG), mart ayına ilişkin enflasyon raporunu yayımladı. Mart ayı enflasyonu üç haneli olarak açıklandı.
Son dönemde ENAG da her ay, kendi hesapladığı enflasyon oranıyla kamuoyunun karşısına çıkmaya başladı. Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı oranlar ile ENAG raporlarının arasında büyük bir makas olması dikkat çekiyor.
Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK), bugün saat 10.00'da açıklayacağı mart ayı enflasyon verileri öncesi ENAG, kendi hesaplamalarını yayımladı.
ÜÇ HANELİ ENFLASYON VERİSİ
ENAG'a göre, Tüketici Fiyat Fiyat Endeksi (E-TÜFE) mart ayında yüzde 11.93 arttı. E-TÜFE’nin son 12 aylık artışı ise yüzde 142.63 olarak gerçekleşti.
EN FAZLA YÜKSELİŞ SAĞLIK KALEMİNDE GERÇEKLEŞTİ
ENAG-özellikli ürün grubu enflasyon hesaplamasına göre, TÜİK alt grupları gösterge olarak alındığında en fazla aylık düşüş eksi yüzde 1,41 ile Lokanta ve Oteller en fazla yükseliş ise yüzde 78,44 ile sağlık kaleminde gerçekleşmiştir.
ENAGrup Tüketici Fiyat Fiyat Endeksi (E-TÜFE) Mart ayında %11.93 arttı.— ENAG (@ENAGRUP) April 4, 2022
E-TÜFE’nin son 12 aylık artışı ise %142.63 olarak gerçekleşti.
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