Nisan ayında fiyat farkı rekoru: Elma markette tarladan 5 kat pahalı

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, nisan ayına ilişkin üretici-market fiyat farkları ile girdi maliyetlerindeki değişimleri değerlendirdi. Bayraktar, üretici ile market arasındaki fiyat farkının yüzde 393,7 ile en fazla elmada gerçekleştiğini bildirdi. Elmayı yüzde 329,9 ile havuç, yüzde 245,3 ile yeşil soğan, yüzde 245,2 ile marul ve yüzde 242,4 ile pırasa izledi.

ÜRÜNLER ARASINDA FİYAT FARKI 4,9 KATA KADAR ÇIKTI

Bayraktar, fiyat farklarına ilişkin şu bilgileri verdi:

Elma 4,9 kat, havuç 4,3 kat, yeşil soğan ve marul 3,5 kat, pırasa ise 3,4 kat fazlaya satıldı. Üreticide 18 TL 75 kuruş olan elma markette 92 TL 58 kuruşa, 11 TL olan havuç 47 TL 29 kuruşa, 17 TL 64 kuruş olan yeşil soğan 60 TL 91 kuruşa, 23 TL 20 kuruş olan marul 80 TL 8 kuruşa, 13 TL 53 kuruş olan pırasa 46 TL 33 kuruşa satıldı.

Nisan ayında markette 40 ürünün 18’inde fiyat artışı, 12’sinde fiyat düşüşü görüldü. Markette fiyatı en fazla artan ürün yüzde 48,7 ile yeşil soğan olurken, en fazla düşen ürün yüzde 74,3 ile patlıcan oldu. Üreticide ise 31 ürünün 10’unda fiyat artışı, 12’sinde fiyat düşüşü yaşanırken 9 üründe fiyat değişimi olmadı.

KURU SOĞAN VE PATATESTE ARZ SORUNU

Üretici fiyatlarında en fazla artış yüzde 109,1 ile kuru soğanda gerçekleşti. Kuru soğanı yüzde 42,4 ile beyaz lahana, yüzde 31 ile patates, yüzde 25,5 ile limon ve yüzde 21 ile karnabahar takip etti. En fazla fiyat düşüşü ise yüzde 64,7 ile patlıcanda görüldü.

Bayraktar, kuru soğan ve patateste depolardaki ürün miktarının azaldığını, Çukurova’da yeni hasadın başladığını belirtti. Uzun süren yağışlar nedeniyle patates ve soğanda çürümeler yaşandığını ifade eden Bayraktar, bu durumun rekolteyi düşürdüğünü ve fiyatları artırdığını kaydetti.

Ayrıca aşırı yağışların beyaz lahana, karnabahar ve ıspanakta arzı azalttığı, bunun da fiyat artışına yol açtığı belirtildi. Limon fiyatlarının da arz düşüşü nedeniyle yükseldiği ifade edildi. Buna karşılık hava şartlarının uygun seyretmesiyle verim artışı yaşanan patlıcan, sivri biber ve salatalıkta fiyatlar geriledi. Elma ve havuçta ise talep düşüşü fiyatları aşağı çekti.

GİRDİ MALİYETLERİNDE ARTIŞ SÜRÜYOR

Tarımda girdi maliyetlerine ilişkin de değerlendirmede bulunan Bayraktar, şunları kaydetti: