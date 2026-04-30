30.04.2026 17:03:00
Cumhuriyet/Ekonomi Servisi
Ekonomistlerin tahminleri belli oldu: Nisan ayı enflasyonu ne kadar olacak?

TÜİK’in nisan ayı enflasyon verileri öncesinde ekonomistlerin beklentileri, fiyat artışlarındaki yukarı yönlü seyrin ve hayat pahalılığının ivme kazanmaya devam edeceğini ortaya koydu.

AA Finans tarafından hazırlanan ve Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) 4 Mayıs Pazartesi günü açıklayacağı nisan ayı enflasyon verilerine ilişkin beklenti anketi sonuçlandı.

29 ekonomistin katılımıyla yapılan ankete göre, nisan ayında Tüketici Fiyat Endeksi’nin (TÜFE) aylık bazda ortalama yüzde 3,19 artacağı tahmin edildi. Ekonomistlerin beklentileri yüzde 2,50 ile yüzde 3,60 aralığında değişti.

YILLIK ENFLASYONDA ARTIŞ BEKLENTİSİ

Nisan ayı beklentilerinin ortalamasına göre martta yüzde 30,87 olan yıllık enflasyonun nisanda yüzde 31,11 seviyesine yükseleceği öngörüldü.

TÜİK verilerine göre TÜFE mart ayında yüzde 1,94 artış göstermişti.

YIL SONU ENFLASYON BEKLENTİSİ YÜKSELDİ

Ekonomistlerin 2026 yılı sonu enflasyon beklentilerinin ortalaması nisan ayı itibarıyla yüzde 28,16 olarak kaydedildi.

Beklentilerde yıl içindeki aylara göre yukarı yönlü bir güncelleme dikkat çekti.

2026 BEKLENTİ VE GERÇEKLEŞMELER

Ekonomistlerin 2026 yılı için aylık enflasyon beklentileri ve gerçekleşmeler şu şekilde sıralandı:

Tarih Yıl Sonu Beklenti (yüzde) Aylık Beklenti (yüzde) Gerçekleşme (yüzde)
Ocak 23,73 4,21 4,84
Şubat 24,16 2,87 2,96
Mart 25,91 2,40 1,94
Nisan 28,16 3,19 -
Edirne'de ekmeğe zam geldi: Fiyatlar 1 Mayıs'ta artacak
Edirne'de ekmeğe zam geldi: Fiyatlar 1 Mayıs'ta artacak Edirne Esnaf ve Sanatkarları Odaları Birliği (EDESOB) ekmek fiyatlarına ilişkin yeni düzenlemeyi açıkladı. Başkan Kemal Cingöz, kararın uygulama tarihine ilişkin bilgi verdi. Kentte ekmek satışında yeni dönem başlıyor.
Avrupa Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
Avrupa Merkez Bankası faiz kararını açıkladı Avrupa Merkez Bankası (AMB), ABD Merkez Bankası (Fed) ve İngiltere Merkez Bankası (BoE) faiz kararlarını açıkladı. AMB Yönetim Konseyi ekonomik görünüme ilişkin değerlendirmelerini paylaştı. Enerji fiyatlarındaki artışın enflasyon ve büyüme üzerinde etkili olduğu belirtildi.
TCMB toplantı özetini yayımladı: Küresel büyüme tahminleri aşağı çekildi
TCMB toplantı özetini yayımladı: Küresel büyüme tahminleri aşağı çekildi TCMB’nin nisan ayı Para Politikası Kurulu özetleri, Batı Asya merkezli jeopolitik gerilimlerin enerji ve emtia fiyatları üzerinden küresel enflasyon risklerini nasıl tırmandırdığını ortaya koydu.