Ekonomistlerin tahminleri belli oldu: Nisan ayı enflasyonu ne kadar olacak?

AA Finans tarafından hazırlanan ve Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) 4 Mayıs Pazartesi günü açıklayacağı nisan ayı enflasyon verilerine ilişkin beklenti anketi sonuçlandı.

29 ekonomistin katılımıyla yapılan ankete göre, nisan ayında Tüketici Fiyat Endeksi’nin (TÜFE) aylık bazda ortalama yüzde 3,19 artacağı tahmin edildi. Ekonomistlerin beklentileri yüzde 2,50 ile yüzde 3,60 aralığında değişti.

YILLIK ENFLASYONDA ARTIŞ BEKLENTİSİ

Nisan ayı beklentilerinin ortalamasına göre martta yüzde 30,87 olan yıllık enflasyonun nisanda yüzde 31,11 seviyesine yükseleceği öngörüldü.

TÜİK verilerine göre TÜFE mart ayında yüzde 1,94 artış göstermişti.

YIL SONU ENFLASYON BEKLENTİSİ YÜKSELDİ

Ekonomistlerin 2026 yılı sonu enflasyon beklentilerinin ortalaması nisan ayı itibarıyla yüzde 28,16 olarak kaydedildi.

Beklentilerde yıl içindeki aylara göre yukarı yönlü bir güncelleme dikkat çekti.

2026 BEKLENTİ VE GERÇEKLEŞMELER

Ekonomistlerin 2026 yılı için aylık enflasyon beklentileri ve gerçekleşmeler şu şekilde sıralandı: