Nisan ayında yaş sebze ve meyve ihracatında artış kaydedildi

19 Mayıs 2022 Perşembe, 10:34

Türkiye’nin Nisan ayında gerçekleştirdiği yaş meyve sebze ihracatına ilişkin açıklamalarda bulunan Akdeniz Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Ferhat Gürüz, Türk yaş meyve ve sebze sektörünün Nisan ayında 334 bin 86 ton ürünü ihracat pazarlarında değerlendirdiğini kaydetti.

Başkan Gürüz, “Nisan ayında Türkiye geneli sektör ihracatımız 210 milyon 429 bin dolara ulaşırken bölge ihracatımız geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 22 artışla 85,8 milyon dolar oldu. Ülke ihracatının yüzde 41’ini gerçekleştiren Mersin, Hatay, Adana ve Karaman başta olmak üzere Türkiye’nin dört bir yanındaki üyelerimize şükranlarımı sunuyorum.” dedi.

İHRACATTA DOMATES BİRİNCİ SIRADA

Nisan ayındaki yaş meyve ve sebze ihracatını ürün gruplarına göre değerlendiren Başkan Gürüz, en üst sıralarda domates, limon, biber ve elmanın yer aldığını, bu 4 ürünün sektör ihracatının yüzde 63’ünü oluşturduğunu kaydetti.

Başkan Gürüz, “Nisan ayında en çok ihracat ettiğimiz ürünler arasında yüzde 43 artış ve 60 milyon dolar değer ile domates birinci, yüzde 5 artış ve 25,6 milyon dolar değer ile limon ikinci, yüzde 8 düşüş ve 25 milyon dolar değer ile biber üçüncü sırada yer aldı. Aynı dönemde ihracat hacminde en yüksek artışları nar, çay, mandarin ve karpuzda yakaladık. Bu ürünlerde 345’e varan artışlar elde ettik” ifadelerini kullandı.

“AVRUPA VE ORTA DOĞU PAZARLARINDA ANLAMLI ARTIŞLAR SAĞLADIK”

Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş nedeniyle tedarik zincirinin bozulması ve finansal riskler nedeniyle Bağımsız Devletler Topluluğu’ndaki ihracat düşüşlerini telafi edecek alternatif pazar arayışlarına yönelik olarak Avrupa ve Orta Doğu ülkelerinde anlamlı artışlar sağladıklarını ifade eden Başkan Gürüz, şunları söyledi:

“Nisan ayında en fazla ihracat gerçekleştirdiğimiz ülke, 46,3 milyon dolar değer ile Rusya oldu. Sektör ihracatımızda yüzde 22 paya sahip Rusya’yı 27,2 milyon dolar değer ile Romanya, 18,1 milyon dolar değer ile Almanya takip etti. Söz konusu dönemde ihracat hacminde en dikkat çekici artışları İsrail, Polonya ve Hollanda pazarlarında elde ettik. İsrail’e yüzde 572 artışla 9 milyon dolarlık, Polonya’ya yüzde 183 artışla 9,8 milyon dolarlık, Hollanda’ya yüzde 138 artışla 7,4 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdik. Nisan ayında ihracat hacminde artış sağladığımız diğer önemli ülkeler Hindistan, İsveç, Hırvatistan ve Birleşik Krallık oldu.”

Başkan Ferhat Gürüz, Türkiye’nin 2022 yılının Ocak-Nisan dönemindeki yaş meyve sebze ihracatının ise 972,7 milyon dolar düzeyine eriştiğini de sözlerine ekledi.