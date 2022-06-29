Nisanda ‘mayıstan sonra’ diyen Erdoğan, enflasyon için ‘2023’ü gösterdi

29 Haziran 2022 Çarşamba, 04:00

İktidar dövizdeki artışı frenleyebilmek için kur korumalı mevduatlardan, gelire endeksli senetlere ve şirketlere kredi kullamı için döviz varlığı sınırı getirilmesine kadar birçok uygulamayı etkinleştirdi. Buna karşın yıllık Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) düşmek bir yana sürekli artıyor. Ocakta yıllık yüzde 48.69, şubatta yüzde 54.44, martta yüzde 61.14, nisanda yüzde 69.97’a yükselen TÜFE mayısta yüzde 73.50 oldu. Haziran rakamı ise 4 Temmuz’da belli olacak. Aynı gün altı aylık enflasyon oranı da ortaya çıkacak. Böylece işçi, memur, emeklilerin maaş zamları da netleşecek.

Enflasyon yıl başından bu yana sürekli artarak, emekçinin maaş ve ücretini yutarken iktidardan ise hep “düşecek” açıklamaları geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan 4 Ocak’ta, “Döviz kuru üzerindeki köpüğü hızla almıştık. İnşallah enflasyon üzerindeki köpüğü de süratle alarak ülkemizi hak etmediği bu görüntüden kurtaracağız” dedi. Ancak enflasyon artışı sürdü. Erdoğan, şubatta ise, “Enflasyon başta olmak üzere şu dönemde yaşadığımız her sıkıntının da üstesinden mutlaka geleceğiz” açıklamasını yaptı. Mart ayındaki açıklamalarında “enflasyonun küresel bir sorun olduğuna” dikkat çeken Erdoğan, “Vatandaşımızı enflasyona ezdirmemek boynumuzun borcudur” dedi. Erdoğan nisan sonunda yaptığı açıklamada ise “Attığımız, atacağımız adımlarla inşallah mayıstan sonra gerilemeye de başlayacaktır” dedi. Ancak enflasyon artışı mayısta da sürdü. Erdoğan mayıs sonunda ise bir kez daha kur ve enflasyon sorununun üstesinden geleceklerini söyledi. TÜİK, 3 Haziran’da mayıs ayı TÜFE’yi 73.50 olarak açıkladı.

Erdoğan kabine toplantısı sonrasında, “Enflasyondaki yükselişin yükünü bir müddet daha omuzlamak durumunda kalacağımız açıktır. ‘Men sabera zafera’ anlayışıyla milletimizden biraz daha sabır bekliyoruz. İnşallah 2023’ün şubat, mart aylarından itibaren enflasyonu yeniden makul ve hızla daha da aşağılara indirebileceğimiz bir seviyeye çekmiş olacağız” diye konuştu.