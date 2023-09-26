Nissan 2030'da Avrupa'da sadece elektrikli araç satacak
Nissan Motor Co., Avrupa kıtasında satılan tüm yeni model araçlarını 2030 yılına kadar tam elektrikli hale getirecek.
Nissan Üst Yöneticisi (CEO) Uçida Makoto açıklamasında, elektrikli araçlara (EV) artan yönelime ilişkin "nihai çözüm, geri dönüş yok" dedi.
CEO Uçida, "EV nihai mobilite çözümüdür. Bir milyondan fazla müşteri yolculuğumuza katıldı ve Nissan elektrikli aracın keyfini yaşadı" dedi.
Yokohama merkezli Nissan, Avrupa kıtasında satışa çıkarılan tüm yeni model araçlarını 2030 yılına kadar tam elektrikli hale getireceğini bildirdi.
Nissan daha önce, 2030'a kadar küresel ürün gamını 19’u tam elektrikli dahil 27 yeni elektrikli modelle geliştirmeyi hedeflediğini açıklamıştı.
Player Alanı
En Çok Okunan Haberler
-
- 'Gıda Dedektifi' ile ilgili yeni gelişme
- Belge depremi: 'Affını isteyecek'
- İzmir Adliyesi'nde silahlı çatışma!
- İYİ Parti'nin İstanbul adayı mı olacak?
- Dünya'da bir ilk: Bitki mantarı bir insana bulaştı
- 'CIA ajanı' bilmecesi
- 'Dilan-Engin Polat' iddiasına Selin Ciğerci dahil oldu
- Ünlü isimden yardım çağrısı: 'Ölüm tehdidi alıyorum!'
- Kopenhag'dan Grabara açıklaması!
- Seksten sıkılan adam penisini keseceğini açıkladı