İsveçli otomobil üreticisi dizel üretimini bitiriyor: Sadece elektrikli araç üretecek!

Yayınlanma: 20.09.2023 - 16:45

Güncelleme: 20.09.2023 - 16:47

Otomotiv devi Volvo Cars, 2024 yılının başlarında dizel modellerin üretimine son vereceğini açıkladı. Bu adım, İsveçli otomobil üreticisinin tamamen elektrikli bir marka olma yolunda atılmış önemli bir adım olarak kabul ediliyor.

Çoğunluk hissesi Çinli otomobil üreticisi Geely'e ait olan Volvo, 2030 yılına kadar yalnızca elektrikli otomobiller üreteceği taahhüdünde bulundu. Şirket, bu hamleyle sürdürülebilirlik ve çevre dostu ulaşımın önemini vurguluyor.

Volvo'nun Avrupa'da satılan otomobillerinin çoğunluğu birkaç yıl önce dizel motorlu iken, 2022'de dizel araçların satışları sadece şirketin toplam satışlarının yüzde 8,9'unu oluşturdu.

Ağustos ayında, Volvo'nun satışlarının yüzde 33'ü tamamen elektrikli veya hibrit modellerden oluşuyordu. Bu, şirketin elektrifikasyon yolunda hızla ilerlediğini gösteriyor. Geri kalan yüzde 67'lik içten yanmalı motorlu modellerin ne kadarının dizel, ne kadarının benzinli olduğuyla ilgili ayrıntılı bilgi verilmedi.

Son yıllarda, Volkswagen'in emisyon hilesi skandalının ardından Avrupa'da dizel otomobil satışları hızla azaldı ve birçok otomobil üreticisi dizel motorlu modellerin sayısını azaltma kararı aldı.

2015 yılında Avrupa'da yeni otomobil satışlarının yüzde 50'sinden fazlasını dizel araçlar oluştururken, Temmuz ayında bu oran yüzde 14'ün biraz üzerine düştü.

Volvo'nun tamamen elektrikli bir geleceğe yönelmesi, otomotiv endüstrisinde sürdürülebilirliğin ve çevre korumanın giderek daha fazla önem kazandığının bir göstergesi olarak kabul ediliyor. Bu adım, otomobil üreticilerinin karbon emisyonlarını azaltma taahhüdünün bir parçasıdır.