Nissan'ın en hızlı modeli yenileniyor

Yayınlanma: 13 Ocak 2023 - 16:26

Güncelleme: 13 Ocak 2023 - 16:26

Nissan'ın en hızlı modeli olan GT-R aerodinamik unsurların üzerinde durulduğu bir yenilemeden geçti. Bu yenileme ile performans açısından büyük beğeni kazanmasına rağmen rakipleri kadar ilgi çekici görünmemekle eleştirilen Nissan GT-R'ın eli artık daha güçlü.

Japon otomobil üreticisi Nissan, GT-R modeline 2017 yılında ufak bir makyaj yaptı. Aradan geçen 6 yılın ardından otomobil son versiyonu ile daha aerodinamik bir yapıya büründü.

Yenilenen Nissan GT-R'ın, ön tarafataki V formu, yenilenen ızgara ve ön tamponla birlikte daha modern bir görünüme kavuştu.

En çok dikkat çeken ayrıntı ise ön tarafa monte edilen altıgen formundaki sis farları.

İç kısımda da büyük bir değişim söz konus değil. Bu kısımda butonlu multimedya ekranı el freni ve klima kontrol ünitesi oldukça sade hatta kimileri için eskimiş görünüyor. Gösterge ekranı da analog olarak tercih edilmiş.

Yenilenen otomobilde yine 3.8 litrelik 6 silindirli v formundaki motor yer alıyor. Bu motor 565 beygir gücü ve 633 Nm tork değerine sahip. Ancak 2024 Nissan GT-R'ın açıklanan 0.26 sürtünme katsayısı ile önceki modelnde daha performanslı bir hale geldiği iddia ediliyor.

"GT-R Nismo"nun ise 30 beygir daha güçlü olacağı açıklandı ve daha agresif bir tasarıma sahip olduğu görüldü.

Nissan yeni modelin yalnızca aylar sonra çıkacak Japonya özelinde tanıtırken diğer pazarlar için henüz bilgi paylaşımı yapılmadı.