Suzuki'nin ikonik SUV'u Jimny 5 kapılı versiyonuyla tanıtıldı

Suzuki Jimny dördüncü ve son neslinde 5 kapılı versiyona yer vereceğini duyurdu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 13 Ocak 2023 - 15:41
Suzuki'nin ikonik SUV'u Jimny 5 kapılı versiyonuyla tanıtıldı
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Hindistan'daki Auto Expo'da tanıtılan dördüncü nesil beş kapılı Suzuki Jimny'nin bu yılın ikinci yarısından itibaren mevcut üç kapılı modele katılması bekleniyor. Suzuki Jimny modelinin ilk neslini 1970 hayata geçirmişti.

Suzuki otomobil yelpazesinin büyük bir kısmı 2024 ve 2025 yıllarında revizyondan geçecek.

Suzuki Jimny'nin beş kapılı versiyonunun ise 2023'ün ikinci yarısında gelmesi bekleniyor.

Suzuki Jimny'nin 5 kapılı versiyonunun 3 kapılı olana göre 30 cm daha uzun olarak 3.9 metre olduğu aks mesafesinin ise 34 cm uzadığı öğrenildi.

Yükseklik 1.7 metre ve genişlik ise 1.6 metre olarak 3 kapılı modelle aynı olacak.

Kesin çıkış tarihi henüz teyit edilmedi, ancak popüler Suzuki Swift hatchback ve Suzuki Vitara SUV'un yeni nesil modellerinin önümüzdeki iki ila üç yıl içinde çıkması bekleniyor. 

 


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