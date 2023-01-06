Nissan’dan ücretsiz kış kontrolü

06 Ocak 2023 Cuma, 14:55

Nissan, havaların soğuduğu, buzlanma riskinin arttığı kış aylarında güvenli sürüş için yaşı kaç olursa olsun tüm Nissan araçlara ücretsiz kış kontrollerinin yapıldığı bir kış kampanyası başlattı. 31 Ocak tarihine kadar geçerli olan kampanyada periyodik bakımda geçerli olmak üzere yedek parça ve işçilikte %20 indirim sunuluyor.

Kış lastiği kullanımı, sürüş emniyeti açısından tüm araçlar için hayati önem taşıyor. Kampanya kapsamında Nissan'ın, 7 derece altındaki sıcaklıklarda kullanılması tavsiye edilen kış lastiklerinde indirim uygulacağı da açıklandı.

Daha temiz, daha güvenli ve daha kapsayıcı bir dünya hedefleyen Nissan, sürdürülebilir bir şirket olmak için faaliyet yürütüyor.

Sürdürülebilirlik, Nissan'ın uzun vadeli vizyonu olan Ambition 2030'un merkezinde yer alıyor. Ambition 2030, Nissan'ın 2050 yılına kadar ürünlerinin ve operasyonlarının yaşam döngüsü boyunca karbon nötr olma hedefini destekliyor.

Merkezinde EV36Zero bulunan ve Türkiye’nin de yer aldığı Nissan AMIEO bölgesi, elektrikli geleceğe geçişi hızlandırmaya hazırlanıyor.