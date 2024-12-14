Nobel Ödüllü Daron Acemoğlu tüketim azalmadan enflasyonun düşürülemeyeceğini söyledi: 'Temel sorun belirsizlik'

Yayınlanma: 14.12.2024 - 04:00

Güncelleme: 14.12.2024 - 04:00

İsveç’in başkenti Stockholm’de düzenlenen törenle üç gün önce Nobel Ödülü’nü alan Acemoğlu dün Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan ve Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel’in ev sahipliğindeki “Ekonominin Kalbinden Finansın Merkezine: Şişli-Ataşehir Konferansı”na katıldı.

Panelde ekonomi ve yerel yönetimlere ilişkin görüşlerini anlatan Acemoğlu, “Bizleri enflasyon ve jeopolitik açıdan belirsiz bir dünya bekliyor” diyerek şunları söyledi:

“Uygulanan politikalar bakımından gerçekçi değiliz, tüm partiler ‘Biz başa geldiğimizde enflasyonu bir seneye azaltacağız’ diyor. Yüzde 90’a çıkan bir enflasyonu bir senede düşürmek mümkün değil. Tüketimi azaltmadan enflasyonu düşürmeye çalışıyoruz, bu da mümkün değil. Türkiye verimli, dışarıya açık ve dinamik bir ekonomi kurmalıdır. 2010’da Türkiye’nin önünde çok fırsatlar vardı, kaybettik kullanamadık. Şu anda enflasyonu düşürmek dışında ileriye dönük bir adım görmüyorum.”

İSTANBUL LİDER OLMALI

Sosyal demokrasinin ve yerel kent ekonomisinin önemine işaret eden Acemoğlu, “Verebileceğimiz hizmetlerin en önemlisi eğitim. Daha uzun yaşayan toplum sürekli eğitim isteyen bir toplum olacak. Eğitim ve bilimin olduğu yerler diğer hizmetleri de çekecek yerler. Eğitim teknoloji ve kurumlar konusunda İstanbul Türkiye’ye liderlik yapmak zorunda” dedi.

İstanbul’un turizm kenti olarak görülmemesinin nedeninin altyapı olduğuna da değinen Acemoğlu, kent demokrasinin gelecek yıllarda daha önemli hale geleceğini belirtti. Şu anda dünya demokrasi krizi içerisinde diyen Acemoğlu, “Demokrasinin hiçbir alternatifi yok. Demokrasi verdiği sözleri tutamadı. İnsanın sesini dinlemedi kutuplaşma getirdi. Kent liderliği bu noktada çok önemli. Bu İstanbul’dan başlayabiliriz” diye konuştu.

Acemoğlu ayrıca “6 Şubat depremlerinde yaşananlar Türkiye’nin yerel yönetimlerdeki kokuşmuşluğunu gösterdi” dedi.

HEDEF KENTİ GELECEĞE HAZIRLAMAK

Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan ve Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel iki ilçenin finans merkezi olarak İstanbul ekosistemi içerisindeki konumunun önemli olduğunu kaydetti.

Türkiye Belediyeler Birliği ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu ise kentteki tüm ilçeleri birbirleriyle hizmet ve üretimde yarışmaya davet ederek şöyle konuştu:

“Onun için hedefinizi lütfen çok ileri noktalara koyun. Ama bu hedef, elbette ki bir makam elde etme hedefi değil, yaşadığımız şehri, kurumları, kurallarıyla güçlendirerek geleceğe hazırlamak ve 21. yüzyılı çok güçlü şekilde şehrimize, ülkemizde yaşatmak. Emin olun, bunu başardığınız zaman, yakın coğrafyamızda da barışı ve huzuru konuşuruz ve gerçekten dünyaya ve insanlığa büyük katkılar sunarız. Çünkü biz, medeniyetin ve insanlığın doğduğu şehirlerin beşiğindeki kişileriz. İstanbul tam kapasite değil. Ama böyle olmasa da girişimciler için dünyanın nadir üç beş şehrinden biridir.”

Etkinliğe CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökhan Zeybek, CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, çok sayıda CHP’li milletvekilleri, siyasetçiler ve bilim insanları katıldı.