‘Ekonominin Kalbinden Finansın Merkezine' Konferansına Daron Acemoğlu da katılacak!

Yayınlanma: 11.12.2024 - 14:28

Güncelleme: 11.12.2024 - 14:34

Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan ve Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel’in ev sahipliğindeki ‘Ekonominin Kalbinden Finansın Merkezine: Şişli-Ataşehir Konferansı’, ekonomi, siyaset ve bilim dünyasından önemli isimleri bir araya getirecek.

13 Aralık Cuma günü Haliç Kongre Merkezi’ndeki konferansın açılış konuşmasını ise TBB ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu yapacak.

Kurumların oluşumu ve refaha etkilerine ilişkin çalışmalarından dolayı 2024 Nobel Ekonomi Ödülü’ne layık görülen Prof. Dr. Acemoğlu, dünyada en çok alıntı yapılan 10 ekonomistten biri ünvanını taşıyor. Prof. Dr. Daron Acemoğlu, Gazeteci Deniz Bayramoğlu’nun moderatörlüğünde gerçekleşecek ‘Kent Ekonomilerinin Yeni Dinamikleri’ başlıklı panelde, Acemoğlu’nun konuşmasının ardından konferans iki ayrı panel ile devam edecek.

İBB Meclis Üyesi ve Ekonomist Doç. Dr. Oğuz Demir’in moderatörlüğünde ‘Kent Ekonomilerinin Dönüşüm Süreçleri ve Deneyimleri’ başlıklı panelde Oxford Üniversitesi Fintech İnisiyatifi Akademik Direktörü Prof. Dr. Pınar Özcan ile Kolombiya’nın Başkenti Bogota’nın eski Belediye Başkanı Enrique Penalosa panelist olarak yer alacak. Panelde, metropol ve alt ölçekli değişim deneyimleri paylaşılacak.