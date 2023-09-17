Nobel Ödülü'ne zam geldi

Yayınlanma: 17.09.2023 - 09:56

Güncelleme: 17.09.2023 - 09:56

Nobel Vakfı yaptığı yazılı açıklamada Nobel Ödülleri için verilen ödül miktarını artırdığını duyurdu.

Ekonomist'te yer alan habere göre Nobel Vakfı, İsveç para biriminin son dönemde değer kaybetmesi nedeniyle bu yılki Nobel Ödülleri için ödül miktarını 1 milyon kron (90.000 $) artırarak 11 milyon krona (986.270 $) çıkaracak.

1901 yılında ilk Nobel Ödülleri verildiğinde, ödül miktarı kategori başına 150,782 krondu.

15 YIL İÇİNDE BİRKAÇ KEZ DEĞİŞTİ

Geçtiğimiz 15 yıl içinde bu miktarın birkaç kez ayarlandı.

Nobel Vakfı'nın mali durumunu güçlendirmeye yönelik geniş tabanlı bir program başlatıldığı için 2012 yılında ödül miktarı 10 milyon krondan 8 milyon krona düşürüldü.

2017 yılında ödül miktarı 8 milyon krondan 9 milyon krona yükseltildi.

2020 yılında ise 10 milyon krona yükseltildi.

NOBEL ÖDÜLÜ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Bu yılın Nobel Ödülü sahipleri ekim ayı başında açıklanacak.

Ödül sahipleri daha sonra, ödülün kurucusu Alfred Nobel'in 1896'daki ölüm yıldönümü olan 10 Aralık'ta düzenlenecek ödül törenlerinde ödüllerini almaya davet edilecek.

Prestijli barış ödülü Nobel'in isteği doğrultusunda Oslo'da verilirken, diğer ödül törenleri Stockholm'de düzenleniyor.