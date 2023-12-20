Prof. Dr. Özgür Demirtaş'tan Nureddin Nebati'ye tepki: Hala konuşuyorsunuz, inanılmaz
Ekonomist Prof. Dr. Özgür Demirtaş, eski Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'ye sert sözlerle yüklendi. Nebati'nin faizlerle ilgili sözlerini paylaşan Demirtaş, "Hala konuşuyorsunuz, inanılmaz" diyerek isyan etti
Sabancı Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Özgür Demirtaş, eski Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'ye sert tepki gösterdi.
Sosyal medya hesabından Nureddin Nebati'nin 19 Mayıs 2023'teki sözlerini "Onlar, faizleri yükselterek Türkiye'nin kanını emenlere büyük olanaklar sağlamak için ellerinden gelen her türlü şeyi yaparken biz, 'Faizleri indireceğiz' dedik. Hiç kimseye boyun eğmedik çünkü ezan susmaz, bayrak inmez dedik" sözlerini alıntılayan Özgür Demirtaş, sert çıktı.
Faizi Enflasyonun Altına İndirdiniz:— Özgür Demirtaş (@ProfDemirtas) December 20, 2023
??Enflasyonu Patlattınız.
??Ev Fiyatlarını Uçurdunuz Barınma Sorunu Çıktı.
??Araba Fiyatlarını Çıldırttınız, 2. El 1. Elden Pahalı oldu.
??Süt Fiyatlarını uçurdunuz. Millet Kızmasın diye fiyat limiti koydunuz. Bu sefer insanlara hayvanlarını… pic.twitter.com/O6khh6NMM0
Demirtaş şunları söyledi:
"Faizi Enflasyonun Altına İndirdiniz:
- Enflasyonu Patlattınız.
- Ev Fiyatlarını Uçurdunuz Barınma Sorunu Çıktı.
- Araba Fiyatlarını Çıldırttınız, 2. El 1. Elden Pahalı oldu.
- Süt Fiyatlarını uçurdunuz. Millet Kızmasın diye fiyat limiti koydunuz. Bu sefer insanlara hayvanlarını kestirttiniz.
- Enflasyonu patlatınca, daha patlamasın diye elimizdeki en değerli şey olan rezervleri sattınız.
- Rezerv Bitince, TL daha çok çökmesin diye, şu anda ne büyük bir BELA olduğunu anladığınız KKM'yi getirdiniz.
- Faizleri indirdiğiniz için şimdi ÇOK daha fazla arttırmak zorunda kaldınız.
- Yapmayın, Etmeyin diye yalvaran bu ülkeyi çok seven insanların üzerine Trolleri saldınız.
Ve hala konuşuyorsunuz, İNANILMAZ!
Ben de konuşmayacam artık diyorum ama bunları görünce tansiyonum fırlıyor :-( Yemin ederim Ülke gündemini beynimden tamamen silmek istiyorum. Yeter Artık..."
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