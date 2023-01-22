Nureddin Nebati: Muhalefetin 'Enflasyon yükselecek' şeklindeki davranışları toplumdaki ekonomiye bakışı bozdu

Yayınlanma: 22 Ocak 2023 - 19:11

Güncelleme: 22 Ocak 2023 - 19:11

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, katıldığı bir televizyon programında dolar karşısında değer kaybeden Türk Lirası hakkında akılalmaz ifadelerde bulundu. Nebati, “Türkiye'de üretim yapmanıza ihtiyaç kalmaz, çünkü paranız çok değerli getirir, satarsınız. Sanayi yavaşlatır durdurur ve zaman içerisinde işsizlik gibi bir sonucu ortaya çıkarır. Türk Lirası’nı çok değersiz hale getirirseniz ise bunun tam tersi olur” ifadelerine yer verdi.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Kanal 7 canlı yayınında EYT, dolar ve enflasyona ilişkin açıklamalarda bulundu.

Nebati, Türk Lirası’nın dolar karşısındaki değer kaybıyla ilgili olarak “2021 yılında son 3 ayda bir kur atağı yaşadı.Türkiye'de kur dediğiniz zaman dolardır. Dolayısıyla dolar kurundaki herhangi bir aşağı yukarı yönlü hareket toplumun her ferdi tarafından dikkatli bir şekilde takip edilir. Bu takip o kadar hassas bir noktadadır ki dünya şartları içerisinde konjonktürü içerisinde meydana gelen bu oynamalar normal karşılanırken Türkiye'den niçin bu şekilde bir oynama oluyor diye sorgulanıyor” dedi.

"REEL DEĞER AÇISINDAN BAKMAK LAZIM"

2017'den itibaren dolar karşısında Türk Lirası'nın sürekli değer kaybettiğini vurgulayan Nebati, konuşmasını şöyle sürdürdü:

Şöyle bir alışkanlık da oluşmuş sizin sorularınızdan da bunu anlıyorum tutmak için ne yapıyorsunuz. Şimdi 2017'den itibaren dolar karşısında Türk Lirası sürekli değer yitirmiş, yani reel değer açısından bakmak lazım. Türkiye Türk Lirası'yla dolar arasındaki karşılaştırma yaptığınız zaman 2013'lerde Türk Lirası en değerli noktasına gelmiş yani TÜFE endeksi üzerinden %110 oranının üzerine çıkmış bir güce erişmiş. Bu ne demektir, Türkçesi şudur, Türk Lirası ne kadar çok değerli olursa siz yurt dışına o kadar çok ithalatta bulunursunuz.





Türkiye'de üretim yapmanıza ihtiyaç kalmaz, çünkü paranız çok değerli, getirir satarsınız. Sanayiyi yavaşlatır, durdurur ve zaman içerisinde işsizlik gibi bir sonucu ortaya çıkarır. Türk Lirası'nı çok değersiz hale getirirseniz ise bunun tam tersi olur. Ama bunun bir optimal noktası olması lazım. 2021'in sonunda Türk Lirası'nın değeri TÜFE bazında %47'lere kadar düşmüş yani çok değersiz hale gelmiş. Bu optimal nokta tüm bu dışsal ve içsel etkenlerin bir araya geldiği kur seviyesidir.

“ENFLASYON ÇOK DÜŞÜK SEVİYEYE GELECEK”

Enflasyonda yaşanan yükselişin beklenenin çok ötesinde olduğunu kaydeden Nebati, “Enflasyon tüm dünyanın belası haline gelmişti. Bizdeki yükseliş beklenenin çok çok ötesine gitti. Bunun sebebi kur ataklarıydı. Kur Türkiye’deki enflasyonu belirleyen en önemli etkenlerden biri. Emtia fiyatlarının artmış olması da bunu etkiledi. Enflasyon yavaş yavaş aşağı inmeye başladı. Enflasyon düşmeye devam edecek. Bütün artışlarla beraber piyasada enflasyon artışı olacak algısı vardı ancak doğal gaz fiyatları indirildi, mazot benzin düştü... Enflasyonun çok düşük seviyede geleceğini görüyoruz. Başta perakendeciler olmak üzere bir kampanya başlatıldı” diye konuştu.

"EYT'NİN TEDBİRLERİNİ ALDIK"

EYT’nin bütçe üzerinde büyük bir yük olduğunu belirten Nebati, “Bu yükün karşılanmasının iyi hesaplanması ve buna göre altyapısının da oluşturulması lazım. İşte bu açık çok önemli. Kaynağını biz önceden oluşturduk. Yani biz geçen yıl kaynağını oluşturarak Yeni yıla girdik. EYT ile ilgili bir tedbir almamız gerekiyordu EYT'nin tedbirini aldık. Memur ve emekliler ile ilgili toplu sözleşmeden kaynaklanan ikinci 6 ay bir gelir daha gelecek. Ayrıca enflasyon farklı oluşursa o fark da oluşacak. Bunlar düşünülerek bütçe oluşturduk” dedi.