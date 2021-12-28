Nureddin Nebati'ye çok sert ekonomi eleştirisi

28 Aralık 2021 Salı, 17:24

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin dün katıldığı canlı yayında ekonomiye ilişkin açıklamalarda bulunmuştu. Nebati, "Salgın bitti mi bitti. Ekonomi canlı mı canlı, büyüme yüzde 12’lere varmış, ekonomide çarklar dönüyor, ihracat patlamış" ifadelerini kullanmıştı.

"DİYORKİ 'İHRACAT PATLAMIŞ'"

Nebati'ye CHP'den ilk tepki Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba'dan geldi.

"Yeni bir bakan portesiyle karşı karşıyayız. Her gün yeni potların kırıldığı, her gün yeni yalanların söylediği bir bakan portresi var karşımızda'' diyen CHP Milletvekili, ''Dün akşam bir haber kanalında diyor ki, ‘Salgın bitti mi, bitti. Ekonomi canlı mı canlı, büyüme yüzde 12’lere varmış, ekonomide çarklar dönüyor, ihracat patlamış’ diyor.

"BU KADAR RAHAT YALAN SÖYLENMEZ"

Bu kadar yalan aynı cümlede söyleniyor. ‘Salgın bitti mi, bitti’ diyor, günlük 20 bin vaka var, 200 ölümüz var. TÜİK büyüme rakamlarını açıklamamış, beyefendi TÜİK’ten önce açıklıyor. Ekonomi canlı diyor, durma noktasına gelmiş, çiftçi gübre atamaz, ekemez, biçemez duruma gelmiş, esnaf perişan, işsizimiz 10 milyonu aşmış, işler tıkır tıkır işliyor diyor. Ey Nebati yalan bu kadar rahat söylenmez, yalanın batsın, yalanın kurusun" ifadelerini kullandı.



