Son dakika | Kritik toplantı sonrası Nureddin Nebati'den açıklama

28 Aralık 2021 Salı, 16:50

Fiyat İstikrarı Komitesi, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati başkanlığında ilk kez toplandı. Toplantı sonrası Bakan Nebati, "Enflasyon ile ilgili gelişmeleri ve bu konudaki risklere ilişkin atılacak adımları konuştuk" açıklamasında bulundu.

Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Fiyat İstikrarı Komitesi Toplantısı'nda, ilk olarak küresel enflasyon gerçekleşmelerinin ve emtia piyasalarındaki gelişmelerin ele alındığı belirtildi.

Açıklamada, "Ardından yurt içi enflasyon gelişmeleri ve enflasyon görünümüne yönelik riskler bütüncül bir bakış açısı ile ayrıntılı olarak değerlendirilmiştir. Bu kapsamda, döviz kurlarında ve emtia fiyatlarında yaşanan gelişmeler ile bunların fiyatlama davranışları üzerindeki etkisi detaylı analiz edilmiştir. Ekonomi politikalarımızın önceliklerinden birisi olan fiyat istikrarı çerçevesinde yönetilen/yönlendirilen fiyatlar vasıtasıyla bugüne kadar hayata geçirilen uygulamalar ile bundan sonraki süreçte atılacak adımlar görüşülmüştür. Önümüzdeki dönemde de enflasyon ile mücadele konusunda kurumlarımız tam uyum içerisinde koordineli hareket edecektir. Komite çalışmalarına düzenli ve sık aralıklarla devam edecektir" denildi.



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