Nvidia Avrupa'da yatırım planlıyor

Yayınlanma: 25.06.2023 - 07:00

Güncelleme: 25.06.2023 - 07:00

Nvidia CEO'su Jensen Huang, dünyanın en değerli çip üreticisi Nvidia'nın Avrupa'ya yatırım yapma olasılığının "son derece yüksek" olduğunu söyledi.

Huang, Avrupa Komisyonu Üyesi Thierry Breton'un "Nvidia'nın Avrupa'ya çok daha fazla yatırım yapması gerektiğini ve Avrupa'nın Nvidia'nın geleceğini inşa etmek için harika bir yer olacağını" önerdiğini söyledi. İkili, Breton'un Silikon Vadisi'ndeki en büyük teknoloji şirketlerinden bazılarıyla içerik denetimi ve yapay zeka üzerine yaptığı görüşmelerin bir parçası olarak cuma günü bir araya geldi.

Nvidia'nın değeri, grafik işlemcilerinin üretken yapay zekayı güçlendirmek için ihtiyaç duyulan veri merkezleri için en popüler hale gelmesiyle arttı. Şirketin veri merkezi birimindeki satışları 2022'de yüzde 41 artışla 15 milyar dolara ulaştı.

TEŞVİK HARCAMASINI KABUL ETTİ



Bloomberg HT'nin aktardığına göre, aynı zamanda ABD, Avrupa Birliği, Japonya ve Hindistan, Intel Corp., Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. ve Micron Technology Inc. gibi şirketleri çekmek için 100 milyar dolardan fazla teşvik harcaması yapmayı kabul etti.

Daha geçen hafta Intel, devlet teşviklerinin de etkisiyle Polonya, Almanya ve İsrail'de yeni tesis planlarını açıkladı.

Huang, Nvidia'nın da Avrupa'ya yatırım yapmaya çalışacağını söyledi.

Huang, Breton ile görüşmesinin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, "Bunun nedeni Nvidia'nın küresel ve uluslararası bir şirket olmak istemesi ve yatırım yapmak için daha iyi bir yer düşünememesidir" dedi.

Breton Huang'ı önümüzdeki ay Brüksel'de görüşmeye devam etmeye davet etti.