O ilde 65 yaş üstü emeklilere 5 metreküp su ücretsiz olacak!
Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, 65 yaş üstü emeklilerden aylık 5 metreküpe kadar olan su tüketiminden ücret almayacaklarını açıkladı.
Düzce'de 65 yaş üstü emeklilere 5 metreküp su ücretsiz verilecek.
Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü, yeni dönemde emeklilere destek olacak bir çalışmaya imza atmaya hazırlanıyor.
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Faruk Özlü, “Emekliler ile ilgili zaman zaman bize sıkıntılar iletiliyor. Emeklilerimiz ‘hayat pahalandı, bizim gelirlerimiz çok yüksek değil, bizim için ne düşünüyorsunuz’ diyorlar. 65 yaş üstü emeklilerimiz için 5 metreküpe kadar su parası almayacağız” diye konuştu.
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