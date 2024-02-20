O ilde 65 yaş üstü emeklilere 5 metreküp su ücretsiz olacak!

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, 65 yaş üstü emeklilerden aylık 5 metreküpe kadar olan su tüketiminden ücret almayacaklarını açıkladı.

İHA
Yayınlanma: 20.02.2024 - 16:35
O ilde 65 yaş üstü emeklilere 5 metreküp su ücretsiz olacak!
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Düzce'de 65 yaş üstü emeklilere 5 metreküp su ücretsiz verilecek.

Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü, yeni dönemde emeklilere destek olacak bir çalışmaya imza atmaya hazırlanıyor.

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Faruk Özlü, “Emekliler ile ilgili zaman zaman bize sıkıntılar iletiliyor. Emeklilerimiz ‘hayat pahalandı, bizim gelirlerimiz çok yüksek değil, bizim için ne düşünüyorsunuz’ diyorlar. 65 yaş üstü emeklilerimiz için 5 metreküpe kadar su parası almayacağız” diye konuştu. 


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