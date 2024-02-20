O ilde 65 yaş üstü emeklilere 5 metreküp su ücretsiz olacak!

Yayınlanma: 20.02.2024 - 16:35

Güncelleme: 20.02.2024 - 16:35

Düzce'de 65 yaş üstü emeklilere 5 metreküp su ücretsiz verilecek.

Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü, yeni dönemde emeklilere destek olacak bir çalışmaya imza atmaya hazırlanıyor.

Faruk Özlü, “Emekliler ile ilgili zaman zaman bize sıkıntılar iletiliyor. Emeklilerimiz ‘hayat pahalandı, bizim gelirlerimiz çok yüksek değil, bizim için ne düşünüyorsunuz’ diyorlar. 65 yaş üstü emeklilerimiz için 5 metreküpe kadar su parası almayacağız” diye konuştu.