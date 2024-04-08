O ilde bayramda toplu taşıma ücretsiz olacak!
Bolu’da Ramazan Bayramı boyunca özel halk otobüsleri mesire alanları hariç ücretsiz hizmet verecek.
Bolu Belediyesi, Ramazan Bayramı boyunca mesire yerleri hariç özel halk otobüslerinin ücretsiz hizmet vereceğini duyurdu.
Konuya ilişkin yapılan açıklamada, "3 günlük Ramazan Bayramı boyunca Bolu şehir içi ulaşımı sağlayan özel halk otobüslerimiz ücretsiz hizmet vereceklerdir. Vatandaşlarımız mesire alanları (Abant, Gölcük) hariç tüm güzergâhlardaki özel halk otobüslerimizden bayram boyunca ücretsiz faydalanabilirler" denildi.
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