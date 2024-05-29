O ilde öğrenciye toplu taşıma ücreti 1 liraya düşürüldü

Muğla'da öğrencilerin yoğun kullandığı hatlarda toplu taşıma ücreti 1 liraya düşürüldü.

İHA
Yayınlanma: 29.05.2024 - 15:38
O ilde öğrenciye toplu taşıma ücreti 1 liraya düşürüldü
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Muğla'da öğrencilere ulaşım tarifesinde indirime gidildi. Kentte toplu taşımada öğrenci tarifesi 12,5 liraydı. Büyükşehir Belediyesi, dün itibarıyla yeni ücret tarifesini hayata geçirdi.

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras’ın seçimden önce vaat ettiği üniversite ring sefer ücretinin 1 TL’ye düşürülmesinden sonra öğrencilerin yoğun olarak kullandığı Menteşe-Stadyum-AVM-Kötekli-Yeniköy, Otogar, TOKİ, Tıp Fakültesi, Tugutreis Yurdu hatlarını da düşürdü.

Öğrencilerin yoğun kullandığı hatlarda toplu taşıma ücreti 12,5 liradan 1 liraya indirildi. Daha önce de üniversite ring ücreti 1 liraya düşürülmüştü.


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