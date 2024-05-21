Kırklareli Üniversitesi’nde ulaşım sorunu yaşanıyor

Yayınlanma: 21.05.2024 - 17:45

Güncelleme: 21.05.2024 - 17:45

Kırklareli Üniversitesi akademisyenlerinden Doç.Dr. Hatime Kamilçelebi, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda üniversitenin Lüleburgaz Yerleşkesi’nde ulaşım sorunu yaşandığını ve bu sorunun uzun süredir çözüme ulaştıralamadığını duyurdu.

Otobüsün kalkış saati öncesinde kalktığını ve bu nedenle diğer otobüsü beklemek zorunda kaldığını söyleyen Kamilçelebi, dekanlığa konuyu bildirmesine karşın dekanlığın soruna karşı henüz bir çözüm sunamadığını dile getirdi.

"KOMİSYON TOPLANACAK"

Kırklareli Üniversitesi Lüleburgaz Yerleşkesi Uygulamalı Bilimler Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç.Dr. Emre Çevik’le konuya ilişkin Cumhuriyet’e açıklamalarda bulundu. Çevik şubat ayında dekanlık yönetimine geldiklerini ve geldikleri zaman da ulaşım sorunu olduğunu dile getirerek “Kampüste bir ulaşım sorunu olduğunu kabul ediyoruz. Okul yönetimi olarak Lüleburgaz Belediyesi ile gerekli konuşmaları yaptık. Öğrencilerim mağdur olmaması için ayrıca görüşmeler yaptık. Lüleburgaz Belediye başkanı ve gerekli kurumlar konuyla ilgileneceklerini söylediler” dedi.

Çevik öte yandan akademisyen Kamilçebi’nin videoyu yayınladığı sırada çalışma saatleri dışında olması nedeniyle seferlerin normalden daha seyrek olduğunu dile getirdi. Çevik, bu hafta bu konuyla alakalı belediyenin ve karayolları müdürlüğünün yer alacağı bir komisyon toplanacağını ve kendisinin de katılacağını ifade etti.