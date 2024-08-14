O ilde okul servis ücretlerine zam geldi!

Konya Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği (KONESOB) Başkanı Muharrem Karabacak, Konya'daki okul servis ücretlerine zam yapıldığını açıkladı.

İHA
Yayınlanma: 14.08.2024 - 10:22
O ilde okul servis ücretlerine zam geldi!
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Konya Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği (KONESOB) Başkanı Muharrem Karabacak, Konya'daki okul servis ücretlerinde yeni fiyatları belirlediklerini duyurdu.

Başkan Karabacak, en kısa mesafe eğitim sezonunda (0-3 km.’ye kadar) 15 bin TL olurken en uzun mesafe (0-20 km.’ye kadar) 20 bin TL olarak belirlendiğini duyurdu. 

KONESOB Başkanı Muharrem Karabacak, “2024-2025 eğitim-öğretim döneminde taşıma ücretleri geçen zaman aralığındaki yeniden değerleme oranları, personel ücretleri, enflasyon ve motorin fiyatlarındaki artış rakamları dikkate alınarak 0 - 3 km.’ye kadar 15 bin TL, 0- 6 km.’ye kadar 17 bin TL, 0 - 12 km.’ye kadar 19 bin TL, 0 - 20 km’ye kadar 20 bin TL olarak belirlenmiştir. Rehber personel bulundurulması zorunlu ilkokul ve ortaokul servis araçlarında taşıma ücretlerine ek olarak öğrenci başı yıllık rehber personel ücreti 4 bin 500 TL olarak düzenlenmiştir. Belirlenen ücretler 9 taksitli olup, peşin ödemelerde yüzde 10 indirim uygulanacaktır” dedi. 


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