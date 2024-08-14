O ilde okul servis ücretlerine zam geldi!
Konya Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği (KONESOB) Başkanı Muharrem Karabacak, Konya'daki okul servis ücretlerine zam yapıldığını açıkladı.
Konya Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği (KONESOB) Başkanı Muharrem Karabacak, Konya'daki okul servis ücretlerinde yeni fiyatları belirlediklerini duyurdu.
Başkan Karabacak, en kısa mesafe eğitim sezonunda (0-3 km.’ye kadar) 15 bin TL olurken en uzun mesafe (0-20 km.’ye kadar) 20 bin TL olarak belirlendiğini duyurdu.
KONESOB Başkanı Muharrem Karabacak, “2024-2025 eğitim-öğretim döneminde taşıma ücretleri geçen zaman aralığındaki yeniden değerleme oranları, personel ücretleri, enflasyon ve motorin fiyatlarındaki artış rakamları dikkate alınarak 0 - 3 km.’ye kadar 15 bin TL, 0- 6 km.’ye kadar 17 bin TL, 0 - 12 km.’ye kadar 19 bin TL, 0 - 20 km’ye kadar 20 bin TL olarak belirlenmiştir. Rehber personel bulundurulması zorunlu ilkokul ve ortaokul servis araçlarında taşıma ücretlerine ek olarak öğrenci başı yıllık rehber personel ücreti 4 bin 500 TL olarak düzenlenmiştir. Belirlenen ücretler 9 taksitli olup, peşin ödemelerde yüzde 10 indirim uygulanacaktır” dedi.
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