O meslek de kayboluyor: Talep var, usta kalmadı!

Yayınlanma: 04.05.2025 - 10:00

Güncelleme: 04.05.2025 - 10:00

Gaziantep’te Elmacı Pazarı’nda 28 yıldır ayakkabı tamirciliği yapan Cengiz Canday, çırak yetişmemesi nedeniyle mesleğin yok olma noktasına geldiğini dile getirdi. Canday, tamir ücretlerinin işin türüne göre değiştiğini belirtti.

Canday, yeni ayakkabıların yüksek fiyatlarının tamir taleplerini artırdığını söyleyerek, “Şu anda müşteriler ayakkabılar pahalı olduğu için tamirata daha fazla yöneliyor. Gelip gidiyorlar, hamdolsun biz de elimizden geldiğince insanlara yardımcı olmaya çalışıyoruz. Talep var çünkü yeni ayakkabı fiyatları oldukça yüksek; bu da tamirat işlerini artırdı. İnsanlar artık ayakkabıyı atmak yerine tamir ettirmeyi tercih ediyor. Ufak tefek işler oluyor, çok şükür. Ancak mesleğimiz maalesef can çekişiyor. Belki de şu an bu mesleğin son temsilcileriyiz. Toplum bizim kıymetimizi iyi bilmeli. Bizden sonra bu işi yapacak usta kalmayabilir. Gerçekten yok artık. Çünkü herkes çocuklarını okutmak istiyor. avukat, doktor, öğretmen olsun diye çabalıyor. Hep yukarı bakıyoruz, kimse aşağıya bakmıyor” dedi.

'MESLEĞİMİZE DEĞER VERİLMİYOR'

Canday, toplumda yalnızca akademik mesleklere yönelimin olduğunu, oysa birçok zanaatın da aynı derecede önemli olduğunu vurguladı. “Oysa bu toplumun sanata ihtiyacı var. Araba tamirciliği, motor tamirciliği, ayakkabı tamiratı, kasaplık, lokantacılık, fırıncılık. Bunlara da en az diğer meslekler kadar ihtiyaç var. Bunlar olmazsa olmaz. Bizim aldığımız ücretler de çok yüksek değil. En fazla 300 liraya iş yapıyoruz. O da epey emek isteyen işler için. Genel olarak 10 lirayla 300 lira arasında değişiyor tamir ücretleri” diye konuştu.

Öte yandan yurttaşlar da ayakkabıların ömrünü uzatmak için tamiri tercih ettiklerini ifade etti.