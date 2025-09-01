O metalde yıllar sonra büyük sıçrama: Altın fiyatları rekora yaklaştı! Gram, çeyrek, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? 1 Eylül 2025 Pazartesi altın fiyatları…

Altın fiyatları, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz indirimi yapacağına dair artan beklentilerle birlikte haftanın ilk işlem gününde dört ayın zirvesine yükseldi. Gümüş ise 40 dolar seviyesini aşarak 2011’den bu yana görülmeyen seviyelere ulaştı.

Spot altının ons fiyatı yüzde 0,9 artışla 3 bin 473 dolara yükselerek 23 Nisan’dan bu yana en yüksek seviyeyi gördü. ABD altın vadeli kontratları da yüzde 0,8 değer kazanarak 3 bin 543 dolara çıktı.

GRAM ALTIN TÜM ZAMANLARIN REKORUNU KIRDI Küresel piyasalarda ons altındaki yükseliş, Türkiye’de gram altına da yansıdı. Gram altın yeni haftaya rekorla başlarken, yüzde 0,8’lik artışla 4 bin 600 lira sınırında işlem görmeye devam ediyor.

Spot gümüş ise yüzde 1,6 artışla 40,31 dolara ulaşarak Eylül 2011’den bu yana ilk kez 40 doların üzerine çıktı.

FED’İN GÜVERCİN MESAJLARI PİYASALARI DESTEKLİYOR City Index Kıdemli Analisti Matt Simpson, "Fed'in Daly'den gelen güvercin açıklamaları, cuma günü açıklanan çekirdek PCE verisinin yüksek çıkmasına rağmen piyasaların bu ay 25 baz puanlık faiz indirimini fiyatlamasına imkan tanıdı" dedi.

ABD Temyiz Mahkemesi’nin, ABD Başkanı Donald Trump döneminde uygulanan tarifelerin çoğunu yasadışı bulması da dolar üzerinde baskı yaratarak altının yükselişini destekledi.

DİĞER DEĞERLİ METALLERDE SON DURUM Platin yüzde 0,9 artışla 1 bin 376 dolara, paladyum ise yüzde 0,8 yükselişle 1118 dolara çıktı.

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI Gram altın: 4 bin 596 TL

4 bin 596 TL Çeyrek altın: 7 bin 529 TL

7 bin 529 TL Cumhuriyet altını: 29 bin 976 TL

29 bin 976 TL Ons altın: 3 bin 476 dolar