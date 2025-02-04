O pazarda binlerce ürün bedava: Uygun fiyatlarla dünyaca ünlü markaların ürünleri satılıyor...

Yayınlanma: 04.02.2025 - 12:12

Güncelleme: 04.02.2025 - 12:12

Denizli Sosyete Pazarı, uygun fiyatlarla dünyaca ünlü markaların satışa sunulduğu, her hafta binlerce ziyaretçi çeken bir alışveriş merkezi haline geldi. Pamukkale ilçesinin Fevzi Çakmak Bulvarı üzerinde yer alan pazar, hem kaliteli hem de uygun fiyatlı ürün arayışındaki vatandaşların ilgisini çekiyor. Kıyafetten ev gereçlerine, kozmetikten takıya kadar geniş bir ürün yelpazesi sunan pazar, her hafta perşembeden pazara kadar yoğun bir ziyaretçi akınına uğruyor.

ÇOCUK GİYİMİNDEN EV TEKSTİLİNE

Pazarın Yönetim Kurulu Başkanı Oktay Yılmaz, "Denizli Sosyete Pazarı, haftanın dört günü ziyaretçilerimize hizmet veriyor. 90’dan fazla stantla hizmet veren pazarımızda kadın, erkek, çocuk giyiminden ev tekstiline kadar her türlü ihtiyaca hitap eden ürünler mevcut. Sosyal medya üzerinden kampanya ve indirimleri duyuruyor, kaliteli ürünleri uygun fiyatlarla sunarak halkımıza katkı sağlıyoruz" dedi.

Pazarın her hafta düzenlediği kampanyalar ve sürpriz çekilişler büyük ilgi görüyor. Bu hafta ise 1000 adet ahşap ayakkabılık, ziyaretçilere ücretsiz olarak dağıtılacak. Yılmaz, “Cumartesi ve pazar günleri oldukça yoğun oluyor. Kampanyalarımız ve sürpriz hediyelerle vatandaşlarımızı burada ağırlamaktan mutluluk duyuyoruz” şeklinde konuştu.