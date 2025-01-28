Bakan Ömer Bolat 269 üründe ‘önemli oranda’ vergi indirimi yapıldığını açıkladı: Serbest ticaret masada

Yayınlanma: 28.01.2025 - 04:00

Güncelleme: 28.01.2025 - 04:00

Suriye geçici yönetiminin Türkiye’de 269 ürüne uygulanan vergileri yüzde 300 ile 500 arasında artırması nedeniyle durma noktasına gelen ticaret yeniden başlıyor. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Suriye’nin gümrük vergilerini çeşitli oranlarda düşürdüğünü açıklayarak 2011’den beri uygulanmayan Serbest ticaret anlaşmasının ise tekrar görüşülmeye başlandığını açıkladı. İhracatçılar ise ticareti hareketlendirecek kararı olumlu buldu ancak belirsizliklerin giderilmesini istedi.

MUAF TUTULANLAR DA VAR

Suriye’nin 11 Ocak’tan bu yana birçok sektör ve işletmeyi zora sokan yüksek gümrük vergisiyle İki ülke arasındaki ticaretin sekteye uğramaması için Ticaret Bakan Yardımcısı Mustafa Tuzcu Başkanlığındaki teknik kurmaylardan oluşan heyet, konuyu görüşmek üzere 23 Ocak’ta Suriye’nin başkenti Şam’a gitmişti. Bakanlık, görüşme sonucunda Suriye ile ticaret ve gümrük vergilerinin revize edimesi için Suriyeli yetkililerle bir yol haritası belirlendiğini duyurmuştu.

Ankara’da düzenlenen Dünya Gümrük Günü Kutlama Töreni’nde konuşan Bolat, Suriye’nin bu hafta itibarıyla ihracatta öne çıkan un, tavuk yumurtaları, mısır, demir çelikten eşya, süt ve krema ile hijyenik ürünlerin de bulunduğu 269 üründe gümrük vergisi indirimi yaptığını duyurdu.

Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkan Vekili Ahmet Fikret Kileci, özellikle temel gıda ürünlerinde ciddi bir vergi düzenlemesi olduğunu belirterek “Suriye’nin vergi hesaplaması bizlerden farklı. Biz yüzde olarak vergi alıyoruz ancak onlar ton başına hesaplıyor. Liste henüz elimize geçmedi ancak bunlar düzenlendi. Yaşanan problem çözüldü. Görüşmeler sürüyor. Suriye bizim için önemli, biz de onun için önemliyiz. 13 yıl önce askıya alınan serbest ticaret anlaşması da tekrar gündeme geldiğinde bu sorunların büyük çoğunluğu ortadan kalkmış olacak” dedi.

HALIDA GELİŞME YOK

Güneydoğu Anadolu Halı İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Adem Beğendi, bazı TIR’ların sınırdan geçtiğini aktararak “Kuyruklarda ürün ürün bir rahatlama söz konusu. Tekstil ve makinelerde geçiş var ancak halıyla ilgili bir bilgi gelmedi” dedi.

Antakya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Hikmet Çinçin ise “Suriye ile ticaretin sürdürülebilir olması için bu indirimlere ihtiyaç vardı, devamını bekliyoruz. Zaten söz konusu ürünler insani ihtiyaç malzemeleri, Suriye’nin bunu vergilendirmesi mantıklı değil kendi insanına eziyet olur” dedi.