PlayStation Store'da indirimdeki oyunlar hangileri?

Yayınlanma: 03.02.2025 - 21:14

Güncelleme: 03.02.2025 - 21:14

PlayStation Store'da başlayan yeni indirim haftasıyla onlarca oyuna indirim geldi. Şubat ayının ikinci haftasına kadar yani 13 Şubat'a kadar devam edecek kampanya kapsamında 2024 yılının en iyi oyunları da yer alıyor.

Yüzde 85'e varan indirimlerde fiyatları düşen oyunların bazıları şu şekilde: