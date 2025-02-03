PlayStation Store'da indirimdeki oyunlar hangileri?

Sony'nin sunduğu PlayStation Store'da yeni bir kampanya başladı. Eleştirmenlerin Seçimi adının verildiği kampanya kapsamında onlarca oyunda indirim var.

PlayStation Store'da indirimdeki oyunlar hangileri?
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 03.02.2025 - 21:14

PlayStation Store'da başlayan yeni indirim haftasıyla onlarca oyuna indirim geldi. Şubat ayının ikinci haftasına kadar yani 13 Şubat'a kadar devam edecek kampanya kapsamında 2024 yılının en iyi oyunları da yer alıyor.

Yüzde 85'e varan indirimlerde fiyatları düşen oyunların bazıları şu şekilde:

Oyunun AdıNormalde fiyatıİndirimli fiyatı
EA Sports FC 25 (PS5, PS4)2.899,99 TL1.159,99 TL (yüzde 60)
Astro Bot (PS5)2.499 TL2.124,15 TL (yüzde 15)
GTA V (PS5)439 TL219,50 TL (yüzde 50)
Cyberpunk 2077 (PS5, PS4)2.799 TL1.399,50 TL (yüzde 50)
Red Dead Redemption 2 (PS4)2.299 TL758,67 TL (yüzde 67)
Helldivers 2 (PS5)2.499 TL1.999,20 TL (yüzde 20)
Star Wars Jedi: Survivor (PS5)2.900 TL725 TL (yüzde 75)
It Takes Two (PS5, PS4)1.499,99 TL374.99 TL (yüzde 75)
Hogwarts Legacy (PS5)3.149 TL944,70 TL (yüzde 70)
Diablo IV (PS5, PS4)1.799,99 TL989,99 TL (yüzde 45)
No Man's Sky (PS5, PS4)1.249 TL499,60 TL (yüzde 60)
NFS Unbound (PS5)1.400 TL210 TL (yüzde 85)
Mafia: Trilogy (PS4)374 TL93,50 TL (yüzde 75)
The Witcher 3: Wild Hunt (PS5, PS4)999 TL199,80 TL (yüzde 80)
Battlefield 2042 (PS5, PS4)800 TL120 TL (yüzde 85)

Etiketler: #Playstation Store #PlayStation

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