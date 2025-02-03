PlayStation Store'da indirimdeki oyunlar hangileri?
Sony'nin sunduğu PlayStation Store'da yeni bir kampanya başladı. Eleştirmenlerin Seçimi adının verildiği kampanya kapsamında onlarca oyunda indirim var.
PlayStation Store'da başlayan yeni indirim haftasıyla onlarca oyuna indirim geldi. Şubat ayının ikinci haftasına kadar yani 13 Şubat'a kadar devam edecek kampanya kapsamında 2024 yılının en iyi oyunları da yer alıyor.
Yüzde 85'e varan indirimlerde fiyatları düşen oyunların bazıları şu şekilde:
|Oyunun Adı
|Normalde fiyatı
|İndirimli fiyatı
|EA Sports FC 25 (PS5, PS4)
|2.899,99 TL
|1.159,99 TL (yüzde 60)
|Astro Bot (PS5)
|2.499 TL
|2.124,15 TL (yüzde 15)
|GTA V (PS5)
|439 TL
|219,50 TL (yüzde 50)
|Cyberpunk 2077 (PS5, PS4)
|2.799 TL
|1.399,50 TL (yüzde 50)
|Red Dead Redemption 2 (PS4)
|2.299 TL
|758,67 TL (yüzde 67)
|Helldivers 2 (PS5)
|2.499 TL
|1.999,20 TL (yüzde 20)
|Star Wars Jedi: Survivor (PS5)
|2.900 TL
|725 TL (yüzde 75)
|It Takes Two (PS5, PS4)
|1.499,99 TL
|374.99 TL (yüzde 75)
|Hogwarts Legacy (PS5)
|3.149 TL
|944,70 TL (yüzde 70)
|Diablo IV (PS5, PS4)
|1.799,99 TL
|989,99 TL (yüzde 45)
|No Man's Sky (PS5, PS4)
|1.249 TL
|499,60 TL (yüzde 60)
|NFS Unbound (PS5)
|1.400 TL
|210 TL (yüzde 85)
|Mafia: Trilogy (PS4)
|374 TL
|93,50 TL (yüzde 75)
|The Witcher 3: Wild Hunt (PS5, PS4)
|999 TL
|199,80 TL (yüzde 80)
|Battlefield 2042 (PS5, PS4)
|800 TL
|120 TL (yüzde 85)
Etiketler: #Playstation Store #PlayStation
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