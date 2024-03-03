O sektörün ihracatı 2,6 milyar dolara ulaştı

İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (İKMİB) Yönetim Kurulu Başkanı Adil Pelister, şubatta kimya sektörünün 2,6 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirdiğini belirtti.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 03.03.2024 - 14:44
O sektörün ihracatı 2,6 milyar dolara ulaştı
Abone Ol google-news

İKMİB'den yapılan açıklamada, Türkiye'nin ihracatının şubatta geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 13,6 artışla 21 milyar dolar olarak gerçekleştiği aktarıldı.

İKMİB Yönetim Kurulu Başkanı Pelister, "Şubat ayında kimya sektörümüz geçen yıl aynı aya göre yüzde 15 artışla 2,6 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirdi ve ülkemiz ihracatından yüzde 12,4 pay alarak ikinci sektör oldu." ifadesini kullandı.

Geçen yıl şubat ayında yaşanan yıkıcı deprem felaketinin ihracatı olumsuz etkilediğini vurgulayan Pelister, şunları kaydetti:

"Nitekim ülkemiz yaşanılan zorluklara rağmen yüzde 4,5 büyümeyi başardı. Biz de kimya sektörü olarak yılı 30,6 milyar dolar ihracatla tamamladık. Bu yıl ocak ayından sonra şubat ayında gerçekleştirdiğimiz ihracatımızdaki artış performansından memnunuz. Kimya sektöründe faaliyet gösteren ihracatçılarımızı milli katılım fuarları, ticaret heyetleri, alım heyetleri, fuar info ziyaretleri, eğitim ve seminerler ile desteklemeye devam ediyoruz. Şubat ayında BAE, Suudi Arabistan, Kazakistan, İspanya ve ABD olmak üzere 5 farklı ülkede aynı anda 6 etkinlik gerçekleştirdik. Mart ayında Panama-Expocomer 2024 Fuarı, ABD-IHS 2024 Fuarı ve İtalya-Cosmoprof Worldwide Bologna fuarı milli katılım organizasyonlarını gerçekleştireceğiz. 16 alt sektörümüzle birlikte ülkemize değer katan güçlü kimya sektörü olarak ihracata daha fazla katkı sağlamak üzere çalışmaya devam edeceğiz."


ihracat haberleri İKMİB haberleri

İlgili Haberler

Mehmet Şimşek'ten ihracat açıklaması

Mehmet Şimşek'ten ihracat açıklaması
Şubat ayı ihracat rakamları açıklandı

Şubat ayı ihracat rakamları açıklandı
Rusya, petrol ihracatını altı ay süreyle askıya aldı

Rusya, petrol ihracatını altı ay süreyle askıya aldı
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Ahmet Ercan'dan Naci Görür'e 'İstanbul depremi' eleştirisi: 'Bir tane kanıt gösterin...'

Ahmet Ercan'dan Naci Görür'e 'İstanbul depremi' eleştirisi: 'Bir tane kanıt gösterin...'
Günlük burç yorumları: 4 Mart 2024 Pazartesi Kova burcu yorumu

Günlük burç yorumları: 4 Mart 2024 Pazartesi Kova burcu yorumu
Ekrem İmamoğlu'ndan çok konuşulacak 'Kanal İstanbul' çıkışı: 'Gizli gizli ihale yapıyorlar...'

Ekrem İmamoğlu'ndan çok konuşulacak 'Kanal İstanbul' çıkışı: 'Gizli gizli ihale yapıyorlar...'
Kütahya’da tüfek ve keserli kavga: 1 ölü, 1 yaralı

Kütahya’da tüfek ve keserli kavga: 1 ölü, 1 yaralı
TİP’in adayından Maçoğlu’na eleştiri: ‘Rekabet görüntüsüne gerek var mıydı?’

TİP’in adayından Maçoğlu’na eleştiri: ‘Rekabet görüntüsüne gerek var mıydı?’
Günlük burç yorumları: 4 Mart 2024 Pazartesi Oğlak burcu yorumu

Günlük burç yorumları: 4 Mart 2024 Pazartesi Oğlak burcu yorumu
ORC Araştırma'dan yeni anket: AKP'nin kalesi Ordu'da şaşırtan sonuç

ORC Araştırma'dan yeni anket: AKP'nin kalesi Ordu'da şaşırtan sonuç
Günlük burç yorumları: 4 Mart 2024 Pazartesi Balık burcu yorumu

Günlük burç yorumları: 4 Mart 2024 Pazartesi Balık burcu yorumu