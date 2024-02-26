O tarih işaret edildi: Bitcoin için çarpıcı tahmin!

Yayınlanma: 26.02.2024 - 15:12

Güncelleme: 26.02.2024 - 15:12

ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'nun (SEC) spot Bitcoin ETF onayı sonrası geleneksel yatırımcılar için de daha erişilebilir hale gelen Bitcoin'e ilişkin tahminler hız kazandı.

Şubat itibarıyla 1 trilyon dolarlık piyasa değerini tekrar yakalayan ve 52 bin dolar direnci seviyelerinde kalmayı başaran Bitcoin'in geleceğine ilişkin beklentiler gündemin merkezine yerleşti.

40 kripto uzmanıyla yapılan bir araştırma, 2 katılımcıdan birinin dünyanın en değerli kripto para biriminin değerinden az fiyatlandığını düşündüğünü gösterdi.

“TÜM ZAMANLARIN EN YÜKSEK SEVİYESİNİN GELEBİLECEĞİNE İŞARET EDİYOR”

Bitcoin'in bugüne kadarki en yüksek değeri olan 69 bin dolar seviyelerine Kasım 2021'de ulaştığını hatırlatan Kafkas Sönmez, "77 bin dolar beklentisi, Bitcoin için 2024'te tüm zamanların en yüksek seviyesinin (ATH) gelebileceğine işaret ediyor. 15 Şubat'tan geriye doğru değerlendirdiğimizde, Bitcoin'in son dört ayda yüzde 91'lik bir yükseliş kaydettiğini görüyoruz. Artan kurumsal yatırımcı ilgisini ve Bitcoin yarılanmasının yaklaştığını düşününce, bu tahminler gerçek dışı gelmiyor” dedi.

BİTCOİN’DEKİ YÜKSELİŞTE TEMEL ETKEN SPOT ETF ONAYI

Araştırmada, 2023’ün son aylarından itibaren Bitcoin'deki yükseliş trendine ilişkin temel etkenler sorusuna verilen yanıtların büyük bir çoğunluğu da spot Bitcoin ETF onayını işaret etti.

10 katılımcıdan 9'u spot borsa yatırım fonlarının bir sebep olacağını söylerken, bu faktörü yarılanmanın gücüyle artan Bitcoin benimsemesi ve kurumsal yatırımların büyümesi gerekçeleri izledi.

Bitcoin madencilerin blok başına kazandığı ödüllerin yarılanmasını tanımlayan halving etkinliğinin de 2024’ün önemli gelişmelerinden biri olduğuna dikkat çeken Kafkas Sönmez, şöyle devam etti:

“Araştırmaya göre katılımcıların yüzde 47’si, başka bir deyişle yaklaşık 2 uzmandan biri, nisan- mayıs gibi gerçekleştirilecek yarılanmadan sonraki 6 ay içinde ATH bekliyor. Bu da 2024 yıl sonuna denk geliyor. Tüm bu beklentilere uygun olarak, katılımcıların yüzde 57,5'i Bitcoin için 'Al' görüşü bildirirken, yüzde 37,5'i 'Tut' görüşü bildiriyor.”