O vergide son 3 gün: İtiraz etmeyen ödemek zorunda kalacak!

Yurttaşlar, fahiş artışlara karşı emlak rayiç bedellerine dava açarak itiraz edebiliyor. İstanbul’da bazı bölgelerde 10-15 kat artışlara ulaşan değerler için itiraz süresi 8 Eylül 2025 Pazartesi günü sona erecek.

2026-2029 döneminde geçerli olacak yeni rayiç bedeller, büyükşehirler ve turizm bölgelerinde emlak vergilerini önemli ölçüde artıracak. Bu artış yalnızca emlak vergisini değil; tapu harcı, değerli konut vergisi, emsal kira bedeli, veraset ve intikal vergisi gibi kalemleri de doğrudan etkileyecek.

YENİ RAKAMLAR EKONOMİYİ ETKİLEYECEK

Yeni değerler, mülk sahiplerinin yanı sıra konut piyasasını da etkiliyor. Kira fiyatları, konut satışları, inşaat maliyetleri ve yatırım harcamaları artışlardan etkilenecek. Uzmanlar, rayiç bedellerdeki yükselişin zincirleme fiyat artışlarını tetikleyeceğini belirtiyor.

İTİRAZ SÜRECİ VE SON TARİH

Emlak vergisi matrahına esas metrekare değerlerine dava açma süresi adli tatile denk geldiği için uzadı. Açılan davalarda verilecek iptal kararları aynı mahalle veya sokaktaki tüm mükellefleri kapsayacak. Ancak belediyelere yapılan başvurular dava süresini durdurmuyor; yurttaşlar doğrudan vergi mahkemelerine başvurmalı.

UZMANLARDAN ÖNEMLİ HATIRLATMA

Avukat Serkan Ekici, “Emlak vergisi matrahını oluşturan rayiç bedellerdeki güncellemeler, yürürlükteki mevzuat çerçevesinde gerçekleştirilen ve ekonomik dinamikleri yansıtmayı hedefleyen idari bir uygulamadır. Hukuk sistemimiz, vergi mükelleflerine kendi taşınmazlarına ilişkin somut delilleriyle başvurarak idari itiraz ve ardından yargı yoluyla hak arayışı imkânı tanımaktadır. Sürecin sağlıklı işlemesi için yurttaşların tebligatlardaki rayiç bedeli dikkatle incelemeleri ve hukuki süreçleri takip etmeleri faydalı olacaktır” dedi.

DAVA AÇMAYANLAR DİKKAT

Son üç güne girilen süreçte dava açmayan yurttaşlar, yüksek emlak vergilerini ödemek zorunda kalacak. Uzmanlar hak kaybı yaşamamak için sürenin kaçırılmaması gerektiğini vurguluyor.