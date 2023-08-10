Obezite ilaç firması rekor fiyata satılıyor

Danimarkalı ilaç şirketi Novo Nordisk, Kanadalı obezite ilaçları üreticisi Inversago Pharma'yı 1.07 milyar dolara satın alacağını açıkladı.

Reuters
Yayınlanma: 10.08.2023 - 12:00
Obezite ilaç firması rekor fiyata satılıyor
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Danimarkalı ilaç üreticisi Novo Nordisk, Kanadalı Inversago'yu 1.07 milyar dolara satın alacak.

Novo Nordisk ikinci çeyrek bilançosunda, Inversago'nun obezite, diyabet ve metabolik bozuklukları olan kişilere yönelik tedaviler geliştiren özel bir şirket olduğunu belirtti.

SATIŞI BU YIL TAMAMLANACAK

Inversago, faz 1b denemesinde kilo kaybı gösteren ve şu anda faz 2 geliştirme aşamasında olan bir kanabinoid reseptör blokeri olan INV-202'yi geliştirdi.

Novo Nordisk, satın alımın bu yıl tamamlanmasını beklediğini açıkladı.


Danimarka diyabet Kanada obezite metabolik

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