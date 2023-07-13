Çocuk obezitede genetik faktörler önem taşıyor

Yayınlanma: 13.07.2023 - 07:00

Güncelleme: 13.07.2023 - 07:00

Çocuk Endokrinolojisi Bölümü'nden Prof. Dr. Nurgün Kandemir, yağ, şeker ve tuz içeriği fazla gıdaları çok miktarda tüketmenin, bilgisayar ve ekran başında fazla vakit geçirip yetersiz fiziksel aktivite yapmanın çocuklarda obezite riskini etkilediğini belirtti.

"ÇEVRESEL FAKTÖRLER DE RİSK OLUŞTURMAKTADIR"

Kandemir, "Miniklerde obezite riskini artıran bir diğer faktör gebelik döneminde ve doğum sonrasında gerçekleştirilen yanlış beslenme tarzı. Doğum öncesi ve çocukluk dönemindeki çevresel faktörler de risk oluşturmaktadır. Örneğin, annenin gebeliğinin erken döneminde dengesiz beslenmesi ve doğumdan sonra fazla kalori alması, çocukta obeziteye neden olabilmektedir. Bazı hormonal hastalıklar ve ilaçlar da obezite nedeni olarak karşımıza çıkmaktadır. Doktorunuz çocuğunuzu bu yönden değerlendirip gerekli laboratuvar tetkiklerini yaparak sizi bu konuda bilgilendirecektir" dedi.

"YAŞ VE CİNSİYETE GÖRE FARKLILIK GÖSTERİR"

Kandemir, obezitenin vücutta yağ fazlalığını gösteren bir terim olduğunu belirterek, "Vücudun enerji dengesinin bozulması, uzun süreli harcanandan fazla enerji alınması sonucu vücut yağ kitlesinin artırıyor. Çocuklarda vücut kitle indeksi yaş ve cinsiyete göre farklılık gösterir ve tek bir değer obezite veya fazla kilolu olma sınırı olarak kullanılamamaktadır. Doktorunuz çocuğunuzun boy ve kilosunu ölçerek vücut kitle indeksini hesaplar. Daha sonra aynı yaş ve cinsiyetteki çocukların değerleriyle karşılaştırarak çocuğunuzun sağlıklı kiloda olup olmadığını belirtir" diye konuştu.

İki yaşın üstündeki çocuklarda hızlı kilo artışı ve fazla kilo sınırlarına ulaşıldığı durumlarda erken tedavinin çok önemli olduğunun altını çizen Kandemir, şunları kaydetti:

"Obezite gelişmesi için beklemek tedavi sürecinin uzun ve zorlu geçmesine neden olacaktır. 6 yaşın üstündeki çocuklarda ise obezite geliştiği veya kiloda hızlı artış saptandığı durumlarda zaman kaybedilmeden nedenleri araştırılmalı, gerekli beslenme ve aktivite değişiklikleri yapılarak erken çözüm aranmalıdır. Obezite tedavisinde çocuklarda yaşam şeklinin değiştirilmesinin en önemli basamak. Beslenme alışkanlıklarını değiştirerek sağlıklı beslenme kurallarına uymak, fiziksel aktiviteyi artırıp ekran başında geçirilen süreyi kısaltmak, psikolojik destek, aile eğitimi ve desteği bu aşamada önemli katkı sağlar.

"PROTEİN, YAĞ VE KARBONHİDRAT ALMALARI GEREKİR"

Çocuklar, erişkinlerden farklı olarak büyüme süreçlerini tamamlamadıkları için erişkinlerde uygulanan programlar çocuklar için uygun değildir. Obezitenin tedavi sürecinde çocukların sağlıklı büyümeye devam etmesi için yeterli miktarda protein, yağ ve karbonhidrat almaları gerekir. Yaş, cinsiyet, aktivite dikkate alınarak doktorunuz ve beslenme uzmanınız tarafından planlanan sağlıklı beslenme koşullarına uygun dengeli beslenme programları çocuğunuzun sağlıklı kiloya ulaşmasında size rehberlik edecektir."