Ocak ayı enflasyon beklentisi: TÜİK ne zaman açıklayacak?

Yayınlanma: 31 Ocak 2023 - 07:00

Güncelleme: 31 Ocak 2023 - 07:00

Ocak ayı enflasyon rakamları için nefesler tutulmuş durumda. Ekonomi gündemini takip edenler enflasyon oranı rakamlarının ne zaman açıklanacağını sorguluyorlar.



Ekonomistler ve ekonomi yönetiminin genel beklentisi yılın ilk çeyreğinde TL’deki yatay seyir ve küresel enerji fiyatlarındaki artışın yavaşlaması ve baz etkisinin katkısıyla yıllık enflasyonda düşüşün süreceği yönünde. Yurtiçi enerji fiyatlarında yapılan indirimlerin de doğrudan ve dolaylı olarak bu düşüşe destek vermesi bekleniyor.

ENFLASYON ORANI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

TÜİK aralık ayı enflasyon verisini 3 Şubat saat 10.00'da açıklayacak.

ENFLASYON BEKLENTİLERİ NE KADAR?

Yılbaşında toplu taşımadan, ekmeğe bir çok ürüne uygulanan zamlarla aylık enflasyon yüzde 3.8 ile Ocak ayında da yüksek seyretmeye devam etmesi, yıllık TÜFE’nin ise baz etkisiyle sert bir düşüş kaydederek yüzde 53.50 olarak gerçekleşmesi bekleniyor.

Reuters’ın 13 ekonomistin katılımıyla gerçekleştirdiği ankete göre, yıllık enflasyonun ise 2023’ün sonunda Merkez Bankası’nın (TCMB) tahminlerinin neredeyse iki katı olan yüzde 41 seviyesine gerilemesi bekleniyor. Reuters anketinde Ocak’ta yıllık enflasyon tahminleri yüzde 51.2 ila yüzde 56.65 arasında bulunurken, aylık tahminler ise yüzde 2.30 ila yüzde 5.95 aralığında şekilleniyor. Yılsonu tahminleri ise yüzde 30 ve yüzde 48 aralığında seyrediyor.

Ekonomistler, aylık enflasyondaki sert yükselişin sebebinin yılbaşında ulaşım, sigara, otomobil, ilaç, ekmek gibi birçok ürüne ve hizmete gelen zamlar olduğu görüşünde. Yılsonu tahminleri ise şu anda ekonomi yönetiminin öngördüğü seviyelerin çok üstüne bulunuyor.

Merkez Bankası Başkan Şahap Kavcıoğlu, geçen hafta düzenlediği basın toplantısında yüksek fiyat artışları için zemin kalmadığı görüşünü belirterek, enflasyonun yılsonunda yüzde 22.3 seviyesine geleceği tahminini korumuştu. TÜFE, 2021 yılının sonundaki kur krizinin ardından ekim ayında 24 yılın zirvesi olan 85.51yüzde seviyesine yükseldikten sonra Kasım ayında yıllık bazda Mayıs 2021’den beri ilk kez bir önceki aya göre düşüş göstermişti. Aralık’ta baz etkisiyle yüzde 64.27 seviyesine sert gerileyen yıllık enflasyonun bu düşüşünün ocak ayında da devam etmesi bekleniyor.

Reuters’ın enflasyon konusundaki güncel analizinde seçim döneminde enflasyonun ekonomi yönetimi tarafından yüzde 40 civarında öngörüldüğüne dikkat çekilmişti. Aynı haberde hesaplamalarına başvurduğu dört ekonomist de mayıs yıllık enflasyonu TL’de yeni değer kaybı olmaz ise yüzde 35 - 43 aralığında tahmin etmişti.



