ODD Başkanı Bozkurt: 'Otomotivde vergi düzenlemesi şart'

06 Mayıs 2022 Cuma, 16:30

Bloomberg HT yayınına katılan ODD Başkanı Ali Haydar Bozkurt, otomotiv sektörüne ilişkin açıklamalarda bulundu. Bozkurt en yüksek vergi dilimine giren araçlardaki artışa değinerek "Mevcut vergi sistemi ve matrah düzenlemesi yapılması gerekiyor. Eskiden araçların yarısı yüzde 45-50'lilik dilime girerken şimdi araçların yüzde 80'i en yüksek vergi dilimine giriyor" dedi.

Sektördeki en büyük sorunun bulunurluk olduğunu dile getiren Bozkurt, yurttaşların artık daha düşük segmentteki araçlara yöneldiğini bunun sebebinin de artan fiyatlar olduğunu belirtti.

Bozkurt, bulunurluk sorununa ilişkin şu açıklamaları yaptı:

"Çip krizinin artık küçük bir sorun olarak kaldığını görüyoruz. Ham madde ve fiyat artışları ve lojistik sorunları çok daha büyük sorunlar olarak karşımıza çıkıyor. Üretim talebi karşılayamıyor. Ürün bulunurluğunda sıkıntılı bir yıl olacağını bekliyorduk. Ama şimdi savaşla durum değişti. İş uzarsa 2023'e sarkar mı diye düşünmeye başladık. Geçen yıla kıyasla perakende müşteri taleplerinde düşüş söz konusu. Tüketici bulursa araç alabiliyor."

Otomotiv sektöründeki döviz bazlı satışlara, kur ve emtia risklerine değinen Bozkurt, gelen zamların nihai ürün satışlarına yansıdığını dile getirdi.

Hibrit araçlarla ilgi de açıklamalar yapan Başkan Bozkurt, hibrit araçlarla ilgili teşviklerin yetersiz olduğunu ifade ederek, tamamen yenilenmiş bir vergi sistemine geçilmesi gerektiğinin altını çizdi.

"OTOMOBİLLERİN YÜZDE 80'İ EN YÜKSEK VERGİ DİLİMİNDE"

Vergi ve matrah düzenlemesine gereksinim duyulduğunu ifade eden Bozkurt şunları söyledi:

"Mevcut vergi sisteminin masaya yatırılması gerektiğini düşünüyoruz. Yeni teknolojilerin öne çıktığı bir sistem var. Tamamen yenilenmiş bir vergi sistemi gerekiyor. Matrah güncellemesi de olmalı. Matrah 5 dilime çıkarıldı. Ancak otomobillerin yüzde 80'i en yüksek dilime giriyor. Eskiden modellerin yarısı yüzde yüzde 45 ya da 50'ye girerdi. Şimdi yüzde 80'i en yüksek dilime giriyor."