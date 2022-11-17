OECD: Gıda fiyatlarında rekor Türkiye'de

17 Kasım 2022 Perşembe, 12:06

Gıda fiyatları son 1 yılda yüzde 92 artış gösterdi. Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü'nün (FAO) açıkladığı Küresel Gıda Fiyat Endeksi ise 6 aydan bu yana düşüyor.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı yıllık tüketici enflasyonu 2022 Eylül ayında yüzde 83,45 oldu.

Gıda fiyatları aynı dönemde yüzde 92.4 yükseldi. FAO'nun Küresel Gıda Fiyat Endeksi ise aynı dönemde yıllık yüzde 3.8 artış gösterdi.

DÜNYADA DÜŞERKEN TÜRKİYE'DE YÜKSELİYOR

Türkiye'de ise 2020 Eylül ayından bu yana 2 yıldan beri aralıksız yükseliyor.

FAO ve TÜİK'in açıkladığı gıda fiyat endeksleri arasındaki fark Türkiye'nin 'yeni ekonomik modele' geçtiği 2022 Kasım ayından itibaren giderek büyüyen bir makasa dönüştü.

TÜİK verileri yeni ekonomik modelden sonra Türkiye'de gıda fiyatlarının nasıl hızla artmaya başladığını ortaya koyuyor.

GIDA ENFLASYONUNDA TÜRKİYE, DÜNYADAN NEGATİF AYRIŞIYOR

Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü (OECD) ülkelerinde gıda fiyatlarının en çok arttığı ülke açık ara Türkiye oldu.

Ağustos ayı itibarıyla gıda ve alkolsüz içecek fiyat endeksi Türkiye'de yüzde 90,3 artış gösterdi.

Aynı dönemde fiyatlar OECD ortalamasında yüzde 15, Avrupa Birliği'nde ise yüzde 14 yükseldi.

"YANLIŞ POLİTİKALAR, KALICI YÜKSEK ENFLASYONA NEDEN OLACAK"

Eski Borsa İstanbul Genel Müdürü ve eski Merkez Bankası Başkan Yardımcısı İbrahim Turhan, dünya genelinde gıda enflasyonunun düşmesine karşın Türkiye'de yükselmeye devam etmesinin nedenini, yanlış ekonomi politikaları olduğunu söyledi. Turhan, Türkiye'nin kalıcı yüksek enflasyona doğru gittiğini vurguladı.

Ekonomist İbrahim Turhan'ın sosyal medyada hesabından yaptığı değerlendirme şöyle:

"Dünya Bankası Gıda Güvenliği Raporu'nu yayımladı. Dünya genelinde etkili olan gıda enflasyonu hız kaybetmiş.

Gıda fiyatları ve gıda ihracatı fiyat endeksleri, 2021 ilk çeyreğindeki düzeylerine gerilemiş.

Gelişmiş ekonomilerde manşet ve çekirdek enflasyon farkının kapanması bundan.

Türkiye'ye ilişkin tablo ise endişe verici. Gıda üretiminde dünyada ilk 10 ülke arasında yer alan Türkiye, gıda enflasyonu konusunda çok kötü bir görüntü sergiliyor.

Özellikle dar gelirli kesimleri daha fazla etkiliyor ve bozuk gelir dağılımının tahribatını artırıyor.

Gıda enflasyonundaki krizin nedeninin dünya genelindeki gelişmelerden kaynaklanmadığı açıkça ortada.

Gıdada arz şoku yaşandığı doğru. Ama bu maliyet etkisini bu kadar yüksek ve kalıcı bir enflasyona dönüştüren, izlenen yanlış ekonomi (özellikle de para) politikası."