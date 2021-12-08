OECD raporu ortaya koydu: Türkiye zam şampiyonu oldu

08 Aralık 2021 Çarşamba, 09:52

Gıda enflasyonu tüm dünyanın sorunu deniliyor ancak Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü'nün (OECD) açıkladığı son rapor, Türkiye'nin açık ara gıda fiyat artış şampiyonu olduğunu ortaya koydu.

Rapora göre Türkiye eylülde yıllık yüzde 28.8, ekimde ise 27.4'lük gıda fiyat artışı ile tüm bölge ülkelerine fark attı.

BİR DE KÖPRÜ ÇIKTI

Sözcü'den Özlem Ermiş Beyhan'ın haberine göre, Türkiye'den sonra fiyat artışında ikinci sırada gelen Kolombiya'da artış oranı yüzde 12.4 ve 13.7. Üçüncü sıradaki Avustralya'da ise gıda fiyatları yüzde 10.6 arttı. Bu 3 ülke dışında OECD bünyesinde çift haneli gıda enflasyonu bulunmuyor. Almanya'da ise gıda fiyatlarındaki artış eylülde yüzde 4.8, ekimde yüzde 4.6.

İzmir Ziraat Mühendisleri Odası (ZMO) Başkanı Tevfik Türk, gıdada fiyatların bundan sonra da artmaya devam edeceğini belirterek bu artışın global seviyenin çok ötesinde olmasının nedenlerini şöyle sıraladı:

“Gübreden ilaca tüm ana girdilerimiz ithal ve dolarla artıyor. Lojistikte, kutulardan mazota yine her aşamada dışa bağımlıyız. Bir de artık üretici otoyol, köprü maliyetini de fiyata koyuyor çünkü bunlar da çok ciddi birer kalem oldu. Böylece gıdalar, fiyatları katlana katlana soframıza ulaşıyor”

YAPISAL DÖNÜŞÜM

Tarımda yapısal dönüşüm için perakende sektöründen ihtisaslaşmış “Ortak Tarım Girişimleri” modeli önerisi gelirken İpek Hanım Çiftliği'nin kurucusu Pınar Kaftancıoğlu ise acil olarak temel ürünlerde tavan fiyat belirlenmesi gerektiğini söyledi.