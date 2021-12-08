Motorlu Taşıtlar Vergisi'ne büyük zam geliyor

08 Aralık 2021 Çarşamba, 09:11

Yılbaşından itibaren Motorlu Taşıtlar Vergisi'ne (MTV) uygulanması beklenen yeniden değerleme zammının yüzde 36.2'den yüzde 20-25 aralığına çekilmesi bekleniyor.

Habertürk'te yer alan habere göre, şu anda Hazine ve Maliye Bakanlığı yetkilileri konu üzerinde çalışıyor.

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bu oranı indirme veya artırma yetkisi bulunuyor. Şimdiye kadar hiç kullanılmayan yetkinin bu yıl hem kurdaki hem de enflasyondaki artış göz önüne alınarak zammın yüzde 36.1 yerine yüzde 20-25 aralığında çekilmesi için kullanılmak üzere çalışma yürütüldüğü belirtiliyor.

Habere göre, söz konusu zam oranında "indirim" olması halinde dahi oluşacak yeni tablo şöyle:



