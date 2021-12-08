Son dakika | Sigaraya zam geldi!
Son dakika | Döviz kurundaki artışın ardından zamlar da arka arkaya gelmeye devam ederken Türkiye Tekel Bayiler Platformu Başkanı Özgür Aybaş, sigaraya yeni zam geldiğini duyurdu.
Dolar/TL kurundaki sert artış sonrası, birçok ürüne zam gelmeye devam ediyor.
Geçen hafta bir sigara grubuna 2 TL zam geldiğini duyuran Tekel Bayiler Platformu Başkanı Özgür Aybaş, yeni sigara zammını sosyal medya hesabından duyurdu.
#Sigarazammı hayırlı olsun pic.twitter.com/SzHSOPDHwl— Özgür Aybaş Tekel Bayii (@AybasOzgur) December 8, 2021
Bir sigara grubuna ortalama 2 TL zam geldiğini duyuran Aybaş, geçen günlerde "Sigaraya 5 lira zam geldi" haberlerini yalanladıp, "Gerçi olursa da şaşırmayın" notunu düşmüştü.
ÖTV ZAMMI DA YAPILACAK
Akbaş, "Bu gelen 2 TL‘lik zam maliyet ve kur zammı ilerleyen günlerde ÖTV zammıda yapılacaktır" dedi.
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