Son dakika | Sigaraya zam geldi!

08 Aralık 2021 Çarşamba, 08:50

Dolar/TL kurundaki sert artış sonrası, birçok ürüne zam gelmeye devam ediyor.

Geçen hafta bir sigara grubuna 2 TL zam geldiğini duyuran Tekel Bayiler Platformu Başkanı Özgür Aybaş, yeni sigara zammını sosyal medya hesabından duyurdu.

Bir sigara grubuna ortalama 2 TL zam geldiğini duyuran Aybaş, geçen günlerde "Sigaraya 5 lira zam geldi" haberlerini yalanladıp, "Gerçi olursa da şaşırmayın" notunu düşmüştü.

ÖTV ZAMMI DA YAPILACAK

Akbaş, "Bu gelen 2 TL‘lik zam maliyet ve kur zammı ilerleyen günlerde ÖTV zammıda yapılacaktır" dedi.