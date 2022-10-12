OECD raporu: Türkiye yolsuzluk ihraç ediyor

12 Ekim 2022 Çarşamba, 16:26

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın TÜGVA Genel Kurulu'nda yaptığı açıklamalar Türkiye'deki yolsuzluk ve yoksulluk gerçeğini tekrar gündeme getirdi.

ERDOĞAN'DAN İTİRAF

Erdoğan, partisi 21 yıldır iktidarda olmasına rağmen, "Yolsuzlukların olmadığı, rüşvetin olmadığı, yoksulluğun olmayacağı bir ülkeyi biz hallederiz. Şu an itibarıyla da bunun hazırlığı içerisindeyiz" ifadelerini kullandı. Erdoğan'ın açıklamaları, dinleyenler tarafından yoksulluğun ve yolsuzluğun bitirilmesi söylemlerini de iktidara gelirken kullanan AKP döneminde aradan geçen bunca zamanda ülkedeki sorunların çözümüne yönelik yetersiz kalındığının itirafı olarak yorumlandı.

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasına tepki gösteren bir isim de CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Çanakkale Milletvekili Muharrem Erkek oldu.

CHP'li Erkek, Erdoğan’a Uluslararası Şeffaflık Örgütü tarafından yayımlanan "Yolsuzluğun İhracı Raporu" ile yanıt verdi.

Muharrem Erkek'in paylaştığı raporda yer alan veriler yolsuzluğun ülke toprakları ile sınırlı kalmadığını, Türkiye'nin uygulamaları ile yurtdışına da yolsuzluk ihraç ettiğini gösterdi.

CHP'li Muharrem Erkek'in "Yolsuzluğun İhracı Raporu"nu esas alarak yaptığı açıklama şöyle oldu:

'TÜRKİYE SINIFTA KALDI'

''Uluslararası Şeffaflık Örgütü tarafından yayımlanan Yolsuzluğun İhracı Raporu bir kez daha bize gösteriyor ki Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi adı altındaki tek adam rejimi şeffaflıkta, yolsuzlukla mücadelede, her alanda olduğu gibi sınıfta kaldı.

YOLSUZLUK İHRACI

Rapor OECD Rüşvetin Önlenmesi Sözleşmesi’ne uyumu da ölçüyor. Türkiye, bu yıl da sözleşmeyle ilgili yasaları 'az uygulayan/hiç uygulamaya' kategorisinde yer aldı. Küresel ihracatın yüzde 1’ini gerçekleştiren Türkiye, yurtdışında rüşvet veren şirketlere karşı yalnızca bir soruşturma başlattı.

'AÇILAN DAVA YOK'

Yaptırım uygulanan dava ise hiç olmadı. 2016–2022 döneminde, Türkiye’de sadece bir tane soruşturma açılmış; dava ise hiç yok. Doğal olarak yaptırım da uygulanmamış.

'SİYASETÇİLERE GÜVEN NASIL SAĞLANACAK?'

Mafyadan 10 bin dolar rüşvet alan siyasetçinin, bizzat onu soruşturması gereken bakan tarafından korunduğu ülkemizde, kamu yönetimine ve siyasetçilere güven nasıl sağlanacak? Türkiye’de yolsuzlukla mücadelede, etik konusunda mevzuat eksikliğini her seferinde vurguluyoruz.

Bu eksiklikler OECD Rüşvetle Mücadele Çalışma Grubu tarafından da defalarca belirtilmiş. Böyle bir sistemde güven erozyonu engellenebilir mi? Ekonomi düzelebilir mi? Uluslararası arenada ülkemiz itibar sahibi olabilir mi? İlk seçim sonrası bu duruma son vereceğiz.''

'ÜLKEMİZİ HER ALANDA AYAĞA KALDIRMAYA KARARLIYIZ'

''Hemen çıkaracağımız kanunlardan biri Siyasi Etik Kanunu olacak. Avrupa Birliği Müktesebatı ve ilkeleri ile Avrupa Konseyi Yolsuzluğa Karşı Devletler Grubu’nun (GRECO) da önerileri dikkate alınarak yolsuzlukla etkin mücadele edecek mekanizmaları kuracağız'' kuracağız diyen CHP Çanakkale Milletvekili Muharrem Erkek sözlerini şöyle sonlandırdı:

''Kamu alımları ve ihalelerde rekabeti ortadan kaldıran, ihaleyi istisna, keyfiliği kural haline getiren, yolsuzluk kapısını açık tutan istisna ve muafiyet hükümleri kaldırılacaktır. Ülkemizi her alanda ayağa kaldırmaya kararlıyız.''