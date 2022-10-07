CHP'li Kılıç: Yolsuzlukta adı geçene koruma, haber yapana ceza!

07 Ekim 2022 Cuma, 09:16

CHP İzmir Milletvekili, TBMM Başkanlık Divanı Katip Üyesi Av. Sevda Erdan Kılıç, TBMM Genel Kurulunda, HDP’nin, “Organize suç örgütü liderliğinden hüküm giyen Sedat Peker’in iddialarının araştırılmasına” yönelik grup önerisi üzerinde CHP Grubu adına açıklamalarda bulundu. Türkiye’nin uzunca bir süredir Sedat Peker'in delillere dayandırarak anlattığı iddialarla çalkalandığını vurgulayan CHP’li Av. Kılıç, kendisinin de CHP Grubu adına 29 Ağustos tarihinde benzer mahiyette bir araştırma önergesini TBMM Başkanlığına sunduğunu anımsatarak, “Peker'in vekillerle, iş insanlarıyla, gazetecilerle olan ilişkileri, uyuşturucu ticareti, yolsuzluk, el koyma, şantaj, cinayet, rüşvet gibi önemli olaylarla ilgili sosyal medya paylaşımları ülkemizin gündemine bomba gibi düştü, sadece Cumhuriyet savcılarının bir türlü gündemine girmedi. Eminim ki bunları burada bulunan herkes izlemiştir, hatta aranızda ‘sıra ne zaman bana gelecek’ diye uykusu kaçanların dahi olduğunu biliyorum. Bunlar iddiadan da öteye geçti, birçok istifa yaşandı, itirafçılar çıktı, anlattı” diye konuştu.

“DEVLET YOLSUZLUĞU TARTIŞAN KANALLARA CEZA KESER, ADI GEÇEN VEKİL HANIM DEVLETİN ÇİFT KORUMASIYLA GEZER”

Kılıç, bazı milletvekilleri ve aile üyeleriyle ilgili iddiaların halen devam ettiğini belirterek, “Borsacılar ortaya çıktı, derken bir anda Peker'in sesi soluğu kesildi. Biz sebebini bilmiyoruz tabi. İpliğiniz pazara çıkmasın diye yapamayacağınız şey yok, sizi ne kadar korkuttuğu da ortada. Yıllarca korku imparatorluğu kurarken şimdi sıra size geldi, korku bacayı sardı. Sedat Peker'in suçlamalarının odağındaki kişilerin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile yakın isimler olduğunu görüyoruz. Birkaç istifayla bu konu böyle kapanmaz arkadaşlar. Bu kişileri bulundukları mevkilere kimler getirmiş? Bu kişiler kimlerden güç alıyor? Bu kadar delil ortaya saçıldığı halde bu kişileri kimler koruyor? Bu soruların cevapları, her ne kadar ‘devleti yönetenleri gösteriyor’ olsa da yargının kuşatıldığını bilsek de muhakkak Meclis tarafından araştırılmalıdır, suçu işleyenler ve onları koruyanlar da muhakkak yargı önünde hesabını vermelidir” ifadelerini kullandı. CHP Milletvekili Av. Kılıç, RTÜK’te bu konuların tartışıldığını, adı geçenlerin küçük düşürüldüğü iddiasıyla Halk TV, TELE 1 ve KRT'ye para cezası verildiğini ifade etti. “Film platosu gibi oldu canım memleket” diyen CHP’li Av. Sevda Erdan Kılıç, “Devlet bir taraftan yolsuzluğu yapana değil yolsuzluğu tartıştırana ceza keser, bir taraftan adı geçen vekil hanım devletin verdiği çift korumayla gezer” dedi.

“ADALET GEÇ DE OLSA YERİNİ BULACAKTIR”

Av. Kılıç, sözlerini şöyle tamamladı: “Peki, soruyorum buradan: Aç, açıkta kalan bu vatandaşı, günahına girdiğiniz öksüzü, yetimi, sizden, sizlerden kim koruyacak bu ülkede? Asıl beka sorunu bu işte. Videolarla, mesajlarla, çarşaf çarşaf 3 yaşındaki çocuk izliyor, biliyor ne olduğunu. İktidar gibi düşünmeyen ağzını açan herkese saniyede dava açan, soruşturma açan savcılar nerede? Koskoca ülke organize bir çetenin elinde uçuruma doğru sürüklenirken buna ‘dur!’ diyecek yargı üç maymunu oynuyor maalesef. Gelin, biz Gazi Meclis olarak bu kötülüğe ortak olmayalım. Kuralım komisyonu, gerçekleri herkes öğrensin. Parti olarak suç duyurusunda da bulunduk. Halkımızın hiç şüphesi olmasın; bu siyaset, sermaye, mafya, medya ilişkileri bugün açığa çıkmazsa bizim iktidarımızda açığa çıkacak ve adalet geç de olsa yerini bulacak diyor, Genel Kurulu saygıyla selamlıyorum.”