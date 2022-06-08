OECD, Türkiye'nin enflasyon tahminini Aralık ayından bu yana 3 katına çıkardı

Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) 2022 yılı için Türkiye'nin enflasyon tahminini en son Aralık ayında yayımladığı tahmine kıyasla 3 katına çıkararak, Aralık ayında yüzde 23.9 olan enflasyon tahminini yüzde 72 olarak açıkladı.

Reuters
08 Haziran 2022 Çarşamba, 13:10
OECD, Türkiye'nin enflasyon tahminini Aralık ayından bu yana 3 katına çıkardı
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Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü  (OECD), Türkiye'nin bu yıl için büyüme ve enflasyon tahminlerini yukarı yönlü revize etti.

OECD bugün yayınladığı "Ekonomik Görünüm" raporunda, Türkiye için 2022 yılı büyüme tahmini yüzde 3,3'ten yüzde 3,7'ye çıkarırken 2023 yılı beklentisini ise yüzde 3,9'dan yüzde 3'e indirdi.

Kurum, küresel büyüme tahminini ise yüzde 3'e indirdi.

OECD'nin yayımladığı raporda yer alan bazı tahminler şöyle:

*Türkiye'nin 2022 büyüme tahmini yüzde 3.7 (Aralık tahmini: yüzde 3.3)

*Türkiye'nin 2023 büyüme tahmini yüzde 3.0

*Türkiye'nin 2022 enflasyon tahmini yüzde 72 (Aralık tahmini: yüzde 23.9)

*Küresel GSYH büyümesi tahmini bu yıl için yüzde 3 (Aralık 2021 tahmini: yüzde 4.5)

*Küresel GSYH büyümesi tahmini 2023 yılı için yüzde 2.8 (Aralık tahmini: yüzde 3.2)


Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü OECD enflasyon

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