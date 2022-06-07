TÜSİAD Başkanı Orhan Turan: 'Enflasyona karşı gerekirse büyümeden taviz verilmeli'

07 Haziran 2022 Salı, 09:54

Ege Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (ESİAD) tarafından düzenlenen ESİAD Yatırım Zirvesi’nin açılışında konuşan Türk Sanayici ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) Başkanı Orhan Turan, küresel boyutta yaşanan salgın ve ardından Rusya-Ukrayna savaşı ile global çapta gıda ve lojistik krizi başladığına dikkat çekti.

Dünya gazetesinden Duygu Göksu'nun haberine göre, Türkiye gibi gelişmekte olan ülkelerin bu durumdan çok daha fazla etkilendiğini vurgulayan Turan, bunun aşılması için yüksek katma değerli üretime yönelmek gerektiğini ve enflasyonla mücadelenin gerekirse büyümeden taviz verilerek yapılması gerektiğini kaydetti.

Turan, “Enerji sorunu, arz zincirindeki bozulma ve gıda arzı sıkıntısı her geçen gün büyüyor. Tedarik zincirindeki değişim ve kopma, pandemi öncesinde başlamıştı. Rusya-Ukrayna savaşı ve Çin’deki radikal tedbirler ile önemli bir kırılma yaşandı. Bir de buna ek olarak 2008 krizinden sonra şahit olduğumuz rekor parasal genişleme ve düşük faiz politikası sona eriyor. Enflasyonla mücadele artık temel öncelik ve bunun için gerekirse büyümeden taviz verileceği bir döneme giriyoruz” dedi.

YOL HARİTASINA İHTİYAÇ VAR

Ekonomimizin gelişimi için hukukun üstünlüğü, kurumların güçlenmesi, para ve mali politikalarındaki istikrar, eğitim ve işgücü alanında da doğru adımlar atılması gerektiğini bildiren Turan şunları söyledi:

“Ülkemizin içinde bulunduğu coğrafya zorlu ama aynı zamanda iktisadi açıdan muazzam potansiyeller barındırıyor. Son 2 yılda Türkiye’de girişimcilik ekosistemi önemli bir ivme kazandı. Ama bizim gelecek için umutlarımızı taze tutabilmek adına yol haritasına ihtiyacımız var. Kalkınmanın ana unsurları insan, bilim ve kurumlardır. İnsanı temel alan konular hayata geçirilmeli. Nitelikli eleman yetiştirip bilim, teknoloji ve inovasyona yatırım yapmalıyız. Ekonomiden demokrasiye kadar tüm alanlarda kapsayıcı kuralları hayata geçirmeliyiz.”

HAMMADDE SAVAŞLARI BAŞLADI

Sürdürülebilir kalkınma ve küresel rekabet gücünün artırılmasının iş dünyası için önemini vurgulayan ESİAD Başkanı Mustafa Karabağlı ise, yatırım ortamındaki daralma ve tedarik zincirinde kırılmaları işaret etti.

Karabağlı “Gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler arasındaki uçurum daha da arttı. Artık hammadde savaşları başladı. Biz ise yatırımların artması gerektiğini her fırsatta dile getiriyoruz. Bu süreci hızlandırmak ve arz ile talep tarafını bir araya getirmek için bu zirveyi düzenledik. Zirvede finans kuruluşları, finans piyasasının aracı kurumları, kalkınma bankası temsilcileri, sanayici ve iş insanları aramızda. Türk Lirası’nın değer kaybı, yabancıların ülkemize yatırım iştahını da arttırdı. Yabancı sermaye önümüzdeki süreçte akın akın ülkemize gelecektir. Buna hazır olmamız gerek“ dedi.

NEBATİ 'BÜYÜMEYİ SEÇTİK' DEMİŞTİ

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, enflasyonla mücadele için sert tedbirler alabileceklerini ancak büyümeyi tercih ettiklerini dile getirmişti.

Nebati şöyle konuşmuştu:

"Enflasyonla birlikte büyümeyi tercih ettik. Yoksa enflasyonu düşürmek için çok sert tedbirler alabilirdik. Yüksek faiz artışı yapardık. O zaman üretim dururdu. Kur korumalı TL’ye geçerek bir yandan doları frenledik. Diğer yandan üretimi ve büyümeyi tercih ettik. Bu sistemden dar gelirliler hariç üretici firmalar, ihracatçılar kâr ediyorlar."