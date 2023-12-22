Üniversite amfisi ülkücülerin 'hizmetinde': 'Kim peşkeş çekiyor'

Yayınlanma: 22.12.2023 - 21:07

Güncelleme: 22.12.2023 - 21:08

İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi amfisi, Ülkü Ocakları'nın devir teslim töreni için tahsis edildi.

Üniversitede yaşanan gelişmeleri aktaran Beyazıt gazetesinin, X hesabından yapılan paylaşımda, "İstanbul Üniversitesi, amfilerini kime peşkeş çekiyor? @istanbuledutr Birçok okul kulübü amfi kullanmakta sorun yaşarken Ülkü Ocakları isimli grup, yöneticilerinin devir teslim törenini Siyasal Bilgiler Fakültesi'nin Konferans Salonu'nda gerçekleştirdi" ifadelerine yer verildi.

"FAKÜLTELER BİZİMDİR"

Ülkü Ocakları İl Başkanı Alpaslan Doğan, ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "İstanbul Üniversitesi Ülkücüleri devir-teslim programına katıldık. Okul başkanlığına Feyzullah Köse atanmıştır. Yeni görevinde muvaffakiyetler dilerim. Görevini devreden Haluk Papuccu ve geçmiş dönem okul başkanlarımıza teşekkür ederim. Ferman Başbuğun Fakülteler Bizimdir" dedi.