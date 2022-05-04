İstanbul'da toplu ulaşımda yoğunluk yaşanıyor
İstanbul'da Ramazan Bayramı'nın son gününde toplu ulaşımda yoğunluk yaşanıyor. Altunizade ile Cevizlibağ metrobüs durakları, Üsküdar-Çekmeköy metro durağı ile Sirkeci, Eminönü, Kabataş tramvay duraklarının yoğunluk yaşanan yerler arasında olduğu gözlendi.
Ramazan Bayramı'nı İstanbul'da geçiren vatandaşlar, bayram sebebiyle ücretsiz olan toplu ulaşım araçlarında yoğunluğa neden oldu.
Kent genelinde yer yer trafik yoğunluğu da yaşanırken, metrobüs, metro, tramvay ve otobüs duraklarının kalabalık olduğu, vatandaşların araçlara binmekte zorlandığı görüldü.
Altunizade ile Cevizlibağ metrobüs durakları, Üsküdar-Çekmeköy metro durağı ile Sirkeci, Eminönü, Kabataş tramvay duraklarının yoğunluk yaşanan yerler arasında olduğu gözlendi.
Yolcu Murat Tekçe yaptığı açıklamada, Kabataş-Bağcılar tramvay hattında aşırı yoğunluk olduğunu, Karaköy durağında 25 dakika beklediğini söyledi. Tramvayın gelmemesi üzerine ters istikamete binip son durak olan Kabataş’ta indiğini ve oradan tramvaya binebildiğini anlatan Tekçe, böylelikle Cevizlibağ’a gelebildiğini kaydetti.
Yolculuğunun 1,5 saat sürdüğünü, Karaköy ve Sirkeci duraklarının diğer duraklara göre daha yoğun olduğunu dile getiren Tekçe, toplu ulaşımın bayramda ücretsiz olması dolayısıyla tramvay seferlerinin azaltıldığını ifade etti.
Ramazan Çıkrıklı ise bayramda Eminönü’ne gitmeyi planladığını ama toplu ulaşımdaki yoğunluğu gördükten sonra vazgeçtiğini, evine geri döneceğini söyledi.
Bu arada, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Trafik Yoğunluk Haritası verilerine göre saat 17.15 itibarıyla kentteki trafik yoğunluğu yüzde 42 olarak ölçüldü.
Video Haberler
- Şırnak'ta kamyonette 2 kuzenin silahla vurulmuş cesetler
- Yolun ortasında aracın kapısı açıldı, çocuk yola düştü!
- Eski vekil Kemal Demirel son yolculuğuna uğurlandı
- Bedensel engelli Yusuf'tan acı haber
- Dönüş yoğunluğu başladı
- Bayram tatili dönüş yolculuğu başladı
- Ankara'da çatı yangını
- Apollon Tapınağı'na ihanete suç duyurusu
- Valilik açıklama yaptı: Dolu yağışı facia yarattı
- Günlerdir kayıptı, kayanın dibinde bulundu
En Çok Okunan Haberler
-
- Bakanlık maaşları yanlış yatırmış
- İki parti anlaştı; 3. ittifak geliyor
- 'Bank Asya’dan kredi alıp da üstüne yatmamış gibi...'
- Bilal Erdoğan Osmanlıcaya döndü
- İstanbul'da taciz girişimine bıçaklı saldırı
- Messi'den PSG'ye ultimatom!
- Erdoğan'ın ziyaretinden sonra ortaya çıktı
- Filmin yapımcı Hande Karacasu serbest bırakıldı
- İstanbul'da yaşayan yabancılara ilişkin açıklama
- 'İlk sırada Türkiye var'