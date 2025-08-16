Okul alışverişine yüzde 60'a yakın zam: 'Daha da artabilir...'

Okullarda ilk ders zili çalmadan, zamlar peş peşe geldi. Okul servis ücretlerine peş peşe gelen zamların ardından bu kez de okul alışverişi cep yakmaya başladı.

8 Eylül’de başlayacak yeni eğitim - öğretim yılı öncesi öğrenci ve velileri alışverişi telaşı sararken, giderek artan fiyatlar dikkat çekti.

GEÇEN YILA GÖRE YÜZDE 45 ZAMLANDI

E-ticaret altyapı sağlayıcılarının verilerine göre, ağustos ayının başında yapılan okul alışverişlerinde geçen yıla göre yüzde 45 artış yaşandı.

EN ÇOK FİYATI ARTAN ÇANTA OLDU

NTV'de yer alan habere göre okul çantası kategorisinde ciro temmuza göre yüzde 83 arttı. Kırtasiye ürünlerinde artış yüzde 60 oldu. Kitap grubundaki artış ise yüzde 25 ile sınırlı kaldı.

Geçen yıl 517 lira olan ortalama sepet tutarı, bu yıl 750 liraya çıktı.

YÜZDE 60'A YAKIN ZAM GELDİ

TOBB E-Ticaret Meclis Üyesi Emre Çetinaslan, velilerin ihtiyaçlarını önceden planlayarak uygun fiyatlı alışveriş yapmaya yöneldiğini söyledi.

Çetinaslan, “Çanta sektöründe ve kırtasiyede büyük artışlar gözlemliyoruz. Çantalarda yüzde 30 ile 60 arasında zam oldu” dedi.

FİYATLAR DAHA DA ARTABİLİR

Sektör temsilcileri, önümüzdeki haftalarda okula dönüş alışverişinin daha da hızlanacağını belirterek alışverişi erteleyen velileri fiyatların daha da yükselebileceği konusunda uyarıyor.