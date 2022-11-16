Okul kantinindeki fiyatlar katlandı, aileler çocukları doyuramıyor
CHP Adana Milletvekili Burhanettin Bulut, yüksek enflasyon karşısında alım gücünü yitirmesiyle çocukların beslenme çantalarının boş kaldığını söyledi.
Enflasyon nedeniyle gıda fiyatları yüzde 100’e yakın artarken kantinler de el yakıyor. Aileler, okulların hazırladığı günlük beslenme programlarını yerine getirmekte güçlük çekiyor.
CHP Adana Milletvekili Burhanettin Bulut, asgari ücretin, yüksek enflasyon karşısında alım gücünü yitirmesiyle çocukların beslenme çantalarının boş kaldığını söyledi. Bulut, geçen yıl 12 TL’ye satılan gözlemenin bu yıl 20 TL’ye, 1.5 TL olan suyun 3 TL’ye, 12 TL olan hamburgerin 25 TL’ye, 9 TL olan yarım ekmek tostun 15 TL’ye, 2.5 TL olan çayın 3.5 TL’ye yükseldiğini kaydetti.
Çocukların yeterli beslenemediğine dikkat çeken Bulut, “Bu ülkede beslenme çantası hazırlamak bile lüks oldu. Dar gelirli aileler, ilkokul çağındaki çocuklarını beslenme çantasına çeyrek ekmek arasına 3 tane zeytin koyarak okula gönderiyor. Asgari ücretlinin sofrasını daraltan iktidar, çocukların beslenme çantasının da yarısını yarattığı enflasyon ile çaldı. Yazıklar olsun” dedi.
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