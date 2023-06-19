Ömer Çelik'ten asgari ücret açıklaması

Yayınlanma: 19.06.2023 - 17:48

Güncelleme: 19.06.2023 - 17:48

AKP Sözcüsü Ömer Çelik, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki MKYK toplantısının ardından açıklamalarda bulundu.

Gündeme dair açıklamalarda bulunan Çelik asgari ücretle ilgili, "Komisyon toplantıları sürüyor. Buna saygı göstermemiz gerekiyor, asgari ücret toplantısından sonra 3. kez toplanacağız dediler. O toplantıdan çıkacak karara göre tarih de ortaya çıkacaktır.

Cumhurbaşkanımızın önüne geldiğinde açıklanacaktır. Bu toplantıda asgari ücret gündeme gelmedi" ifadelerini kullandı.

Çelik, kira şikayetleriyle ilgili ise şu ifadeleri kullandı;

"Enflasyonla ilgili hayat pahalılığı ile ilgili sıkıntıları, Rusya-Ukrayna kaynaklı sıkıntıları gidermek için seçimden sonra mücadeleyi sürdüreceğiz demiştik.

Kiralarla ilgili olarak bize ilettikleri bütün şikayetleri yakından takip ediyoruz. Bu konudaki mücadelemizi ivmesini artırıp etkisini genişleterek devam ettireceğiz."